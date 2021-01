LO-veteran fyrer løs mot vaksineforslag: – Vi må ikke tro at vi kan ordne oss selv

Den 83 år gamle LO-veteranen Jan Balstad har fått nok av politikere som foreslår at Norge bør kjøpe seg frem i vaksinekøen.

I podkasten Stavrum & Eikeland får du torsdag morgen møte LO-veteran og tidligere Ap-politiker Jan Balstad.

Tirsdag kveld kl. 19.00 vil statsminister Erna Solberg stille live hos Nettavisen for å svare på lesernes spørsmål om vaksine og koronatiltak. Du kan stille ditt spørsmål her.

Under podkasten var et av de viktigste temaene vaksine. Regjeringen har fått kritikk fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet for å la EU styre vaksineringen, og ikke kjøpe egne vaksiner direkte. Tidligere LO-topp og statsråd Jan Balstad (Ap) mener det er helt feil tilnærming.

– Nå skriker hele verden etter covid-19-vaksine. Noen mener at Norge bør bruke pengene våre for å kjøpe oss frem i den internasjonale vaksinekøen?

– Jeg har samme syn på det som på folk som kjøper seg frem i den norske helsekøen. Jeg er mot det. Jeg mener vi har håndtert pandemien på en god måte. Vi må være litt tålmodige når det gjelder de tingene der, sier Balstad.

Les mer: Kraftig avgiftsøkning gir prissjokk på bensin og diesel: – Helt uakseptabelt

Hør LO-veteranen om vaksine i klippet under:

For 83-åringen har det ingen betydning om han får sprøyten i januar eller i mars. Norge er ikke blant dem som er verst rammet.

– Vi må ikke tro at vi kan ordne oss selv, også får andre greie seg selv. Vi vet at store deler av verden sliter med å få råd til vaksine. Vi må opptre som én klode etter mitt skjønn. Nordmenn liker å reise. Hvis land i både Afrika og Asia med lave inntekter skal nyte godt av vår turisme, må være vaksinert de også. Så enkelt synes jeg det er.

Kommentar: Rett utfor stupet med Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre

Hele episoden av podkasten Stavrum & Eikeland vil publiseres torsdag morgen.

Reklame 10 gode kupp fra januarsalgene