Toppøkonom Torsten Slok ser gode utsikter for Norge i 2021

Den verdensledende økonomen ser oljeprisen til værs og pengebruken til himmels.

- Det ser bra ut for økonomien, sier Torsten Slok, sjeføkonomi i Apollo, til Nettavisen.

Danske Slok er regnet som en av verdens aller beste makroøkonomer. Han jobber nå som sjeføkonom for forvaltningsselskapet Apollo Global Management i New York, hvor han begynte i fjor. Før dette jobbet Slok som sjeføkonom i Deutsche Bank i 15 år. Der var han og teamet hans helt på toppen av den prestisjetunge årlige Institutional Investor survey i et tiår. Så sent som i 2019 var de helt øverst.

Hans utsikter for 2021, er veldig gode, i hvert fall for økonomien i vesten (ikke nødvendigvis så mye for aksjemarkedet).

Nyttårskonferanse

Nettavisen snakker med Slok fra New York etter at han holdt foredrag på årets Nyttårskonferanse i regi Skagenfondene. Nå i koronatiden foregikk naturlig nok det også digitalt.

Slok regner imidlertid med at vi er tilbake til normalen i andre halvår i år, og at verdensøkonomien da vil skyte kraftig fart.

- Nøkkelen er vaksinene, men samtidig ser vi at finanspolitikk i USA og lave renter bidrar. Vi ser at sentralbankene, om det er Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken, red.anm.), Den europeiske sentralbanken eller Norges Bank er veldig støttende, sier Slok.

Han viser til at folk har spart veldig mye penger gjennom koronapandemien. Disse pengene vil trolig bli brukt når pandemien er over.

- Jeg tror det kommer til å gå veldig fort og gi økonomien veldig mye ildkraft. Vi vet at den dagen vi kan dra på fly, hotell, restauranter, sportsarrangement igjen, vil alle gjøre det og vi vil se en kraftig oppgang. Det vil være veldig betydelig effekt for økonomien, sier han.

Oljeprisen

Han mener det er særlig godt nytt for norsk økonomi, som ved siden av kjøpefesten kan vente seg ekstra drahjelp fra oljeprisen.

- Når den globale økonomien gjør bedre, går også oljeprisen bedre. Vi så en oljepriskollaps under koronakrisen og det handlet ikke minst om at folk ikke reiste, kjørte bil etter tok fly. Etter korona, når økonomien tar seg opp, vil det trolig føre til at oljeprisen vil gjøre det enda bedre. Det vil også føre til den norske kronen vil få seg en opptur, sier han.

Han er imidlertid mindre sikker på om aksjemarkedet, som har opplevd en enestående oppgang de siste ti måneden, og som nå er rekordhøyt, vil bli like bra i år.

Spørsmålet er om aksjemarkedet kan holde seg på dette nivået på egenhånd, uten hjelp fra sentralbankene, når renten stiger. Det er helt klart en risiko, sier Slok.

- Sannheten er at aksjer nå er rekorddyre. Samtidig vet vi at Federal Reserve fortsatt vil støtte opp om aksjemarkedet, så det er mulig at børsene vil gå oppe enda mer de neste tre til seks månedene. Hva som skjer etter det er mer usikkert, sier han.

