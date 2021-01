USA vil øke vaksinasjonshastigheten

Trump-regjeringen vil trappe opp massevaksineringen ved å slutte å spare på vaksinedosen som skal settes noen uker etter den første.

Vaksineproduksjonen har nådd et nivå der vaksinedoser kan gjøres tilgjengelige uten at det er en risiko for immuniseringen av dem som har fått sin første dose, opplyste helseminister Alex Azar tirsdag.

– Vi mener produksjonen er så forutsigbar at vi kan sikre at dose to er tilgjengelig fra den løpende produksjonen, sa Azar til TV-kanalen ABC.

Mange har kritisert massevaksinasjonen i USA for å gå for sakte, samtidig som antallet smittede og døde fortsetter å øke. Det er tirsdag registrert over 22,5 millioner smittetilfeller og 376.000 dødsfall, viser tall fra Johns Hopkins.

