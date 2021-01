Spekulasjonene raser om Trumps datter: - Vil gjøre pappa rasende

- Det er den verste avgjørelsen hun kan ta.

NEW YORK (Nettavisen): I forbindelse med stormingen av Kongressen i Washington gikk president Donald Trumps datter, Ivanka, Trump på en skikkelig Twitter-blemme som hun fikk massiv kritikk for.

- Gjør alt hun kan for å redde sitt rykte

Ifølge Daily Mail skal Ivanka Trump nå være svært opptatt av å gjøre alt hun kan for å redde ansikt og redde sin eventuelle fremtidige politiske karriere.

Avisen skriver at Ivanka Trump har havnet i konflikt med sin far fordi hun ønsker å stille opp på innsettelsen av Joe Biden den 20. januar. Ivanka Trump skal ifølge kilden være opptatt av å ikke bli oppfattet som en dårlig taper.

- Hun er bekymret for at hennes «lovende politiske karriere er i fare» og gjør «alt hun kan for å redde sitt rykte», sier en kilde på innsiden av Det hvite hus til Daily Mail.

Donald Trump: - En fornærmelse

Både Donald Trump og kona Melania har gjort det klart at ingen av dem vil stille på innsettelsen av Joe Biden 20. januar. Datteren skal derimot være av en annen oppfatning.

- Ivanka er overbevist om at hun ved å delta på Bidens innsettelse ikke vil fremstå som en dårlig taper, og at hun vil få fremtidige tilhengere, sier kilden til avisen.

President Donald Trump skal ha vært i harnisk over Ivankas ønske om å delta, og har advart henne.

- Han sa at det var en fornærmelse at hun i det hele tatt ville være i nærheten av de skurkene som prøver å dra ham ned i gjørma, sier kilden i Det hvite hus til avisen. Trump skal ha gitt uttrykk for at familien må ha en samlet front.

- Presidenten fortalte datteren at hennes tilstedeværelse ved innvielsen vil koste henne tusenvis av tilhengere og vil være den verste avgjørelsen hun noen gang kunne ta, sier kilden.

Ikke bekreftet

Ivanka Trump har selv ikke kommet med noen endelig bekreftelse på om hun stiller på innsettelsen eller ikke. Det har derimot visepresident Mike Pence, som har bekreftet at han kommer.

Også de tre tidligere presidentene Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton vil være til stede, alle med sine ektefeller. Det er svært uvanlig at den avtroppende presidenten ikke stiller på en innsettelsen, og har bare skjedd tre ganger tidligere i amerikansk historie.

Som en følge av koronapandemien kommer innsettelsen av Joe Biden til å være langt mer nedtonet enn vanlig. Men stormingen av kongressen i forrige uke har også ført til ekstra beredskap i Washington.

Unntakstilstand i Washington

President Donald Trump har innført unntakstilstand i USAs hovedstad Washington i dagene før og etter Joe Bidens innsettelsesseremoni 20. januar.

Pentagon har på sin side godkjent at 15.000 soldater fra Nasjonalgarden utplasseres under seremonien neste uke.

FBI frykter nå nye opptøyer fra fanatiske tilhengere av avtroppende president Donald Trump både i Washington og andre delstater, går det fram av et notat som ble kjent mandag.

TV-kanalen ABC News har fått tilgang til et internt FBI-notat som advarer om planer om væpnede protester i alle landets delstater.

- Stormes 20. januar

Det føderale politiet sitter også på informasjon om at en gruppering oppfordrer til «storming» av offentlige bygninger og rettsbygninger både på føderalt, lokalt og delstatsnivå dersom Donald Trump avsettes som president før perioden utløper 20. januar.

Gruppen har også planer om å storme offentlige bygninger i alle delstatene samme dag Joe Biden innsettes som ny president 20. januar.

- FBI har mottatt informasjon om en navngitt gruppe som har til hensikt å reise til Washington D.C. 16. januar, lyder det interne FBI-notatet.

- De har advart at dersom Kongressen forsøker å fjerne den amerikanske presidenten ved å utløse det 25. grunnlovstillegget, vil et enormt opprør finne sted, lyder notatet.

