Moderna-vaksinen har ankommet Norge

Tirsdag ankom Moderna-vaksinen, den andre godkjente vaksinen mot covid-19, Norge. De 4.000 dosene skal kun brukes i Oslo.

I julen kom den første godkjente vaksinen fra Pfizer/Biontech til Norge. Tirsdag kom første forsendelse av den andre godkjente vaksinen, amerikanske Moderna.

De 4.000 første dosene skal alle brukes i Oslo og til å vaksinere eldre i risikogruppen.

Neste leveranse av Moderna-vaksinen er ventet allerede om to uker. Da skal det etter planen komme cirka 6.000 doser. I alt får Norge 67.000 doser av Moderna-vaksinen i januar og februar.

Krever kun 20 minusgrader

– Veldig mye er likt med den som kommer fra Pfizer og Biontech. Det er en mRNA-vaksine bygget på samme type teknologi. Den har ganske lik effekt, altså at den beskytter like godt, uttalte overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NTB mandag.

Den skal også ha tilsvarende bivirkningsprofil, som innebærer at mange får vondt i armen og en del føler seg utslått og slappe og får småfeber de første dagene.

Mens den første vaksinen som kom til Norge, måtte fraktes i temperaturer helt ned i under 70 minusgrader, er det 20 minusgrader som gjelder for Moderna-vaksinen.

Også denne vaksinen skal tas i to doser. Mens Pfizer/Biontech-vaksinen skal ha et opphold på minst 21 dager fra første til andre dose, er tiden for Moderna-vaksinen minst 28 dager.

Oslo får ikke forrang



Helseminister Bent Høie (H) understreket mandag at selv om alle Moderna-dosene nå går til Oslo, så betyr det ikke at vaksinestrategien er endret, eller at Oslo får forrang foran andre kommuner.

Oslos politiske ledelse har flere ganger utfordret den nasjonale fordelingsstrategien. Men Høie står fast på at vaksinene skal fordeles jevnt til alle kommunene.

FHI har valgt å gi alle dosene til Oslo fordi den første leveransen er liten, og fordi det er logistisk enklest. Moderna har også bedt FHI om å holde tilbake halvparten, siden de ikke kan garantere for neste levering ennå. Dermed blir det i første runde 2.000 doser som går ut til Oslo, slik at man er sikret nok doser til andre runde med vaksinering.

Immun i minst ett år

Immuniteten fra Modernas koronavaksine skal holde i minst ett år, opplyste den amerikanske legemiddelprodusenten på en helsekonferanse mandag.

Moderna sa at selskapet er trygg på at den såkalte mRNA-teknologien som brukes i vaksinen, også er godt egnet til å brukes på den nye varianten av koronavirus som er oppdaget i flere land.

Siden det første sprøytestikket med covid-19-vaksine ble satt 2. juledag, har 21.211 personer fått første dose av vaksinen, viser FHIs statistikk tirsdag.

Reklame 10 gode kupp fra januarsalgene