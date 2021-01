Trump bryter stillheten: - Riksrett er farlig

President Donald Trump kaller den pågående riksrettsprosessen «fullstendig latterlig».

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump sa på tirsdag at det var farlig for USA om han blir stilt for riksrett for å ha oppfordret til et opprør ved Capitol i Washington i forrige uke, melder CNBC.

- Jeg vil ikke ha noe vold, fortalte presidenten også.

President Donald Trump kalte også den nye pågående riksrettsprosessen som «fullstendig latterlig».

- Det er helt forferdelig det de nå holder på med, sier Trump, og viser til riksrettsprosessen som ble satt gang av Nancy Pelosi.

- Det forårsaker en stor fare for vårt land, og mye sinne, sier Trump.

Trump sier at både riksrettsprosessen som er satt i gang imot ham og det at han be utestengt fra sosiale medier, skaper «voldsomt sinne».

- Jeg har aldri sett mye sinne som nå, sier Trump.

Presidenten sier han også hadde forventet at han ble utestengt fra sosiale medier.

- Men det vil altid komme et mottrekk, sier Trump.

Til Texas for å besøke muren

President Donald Trump viste seg offentlig frem for første gang siden stormingen av Kongressen i forbindelse med at han på tirsdag reiser til Texas for å promotere grensemuren.

Besøket til grensebyen Alamo skjer i Trumps siste dager som president og samtidig som han står foran en mulig riksrettstiltale som følge av stormingen av Kongressen.

Under besøket er det ventet at Trump vil fremheve administrasjonens arbeid med å stoppe ulovlig innvandring til USA og arbeidet med å bygge den massive grensemuren mot Mexico, som var blant kjerneløftene i valgkampen i 2016.

Arbeidet med muren har gått trått. Rundt 700 kilometer er bygd langs den 3.000 kilometer lange Mexico-grensen. Dette er i tillegg hovedsakelig ombygning av eksisterende barrierer.

