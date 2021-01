LO-legenden rykket ut med støtte til Støre. Nå viser det seg at det var en helt annen som skrev innlegget

LO-veteranen Yngve Hågensen rykket ut med støtte til Jonas Gahr Støre. Det var bare ett problem: Det var skrevet av Støres egne rådgivere, melder TV2.

Siden Jonas Gahr Støre tok over som partileder for Arbeiderpartiet i 2014 har oppslutningen gått stadig nedover. Det begynte på over 40 prosent, men på den siste målingen var Ap målt helt ned på 17,5 prosent.

Det ulmer i partiet, og flere partiveteraner har tatt til orde for en åpen lederdiskusjon. Fylkeslederne og andre makthavere i partiet har slått ring om Støre.

En av dem som har vært tøffest i forsvaret av Ap-lederen har vært LO-veteranen Yngve Hågensen. Et nylig innlegg i Hågensens navn ble hyllet av rådgiverkorpset i Arbeiderpartiet.

– Yngve kan faen meg få sagt det fortsatt, skrev Aps kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen på Facebook.

Men ifølge kilder TV2 har snakket med, var Støres egne rådgivere «svært delaktig» i arbeidet med kronikken. Kommunikasjonssjefen i partiet selv ringte til Hågensen.

– Ja, det stemmer. Det er jo både sant og usant at initiativet kom fra dem, da. Siden jeg har jo vært ute før og ment noe om dette før og. Dessuten står jeg bak alt, så det er ikke noe problem. Jeg har vært med på å justere underveis og kommet med ideer. Vi holdt på over telefon 5-6 ganger, sier Yngve Hågensen til TV 2.

Ifølge kommunikasjonssjefen var initiativet delt, og ettersom Hågensen ikke hadde «skrivemaskin eller internett», ville rådgiverne hjelpe han med å skrive innlegget.

I kjølvannet av den katastrofale målingen på 17,5 prosent tok veteranen Thorbjørn Berntsen til orde for ny lederdebatt og pekte på sin egen nevø, byrådsleder Raymond Johansen som arvtager til Støre.

– Nå går det svært dårlig med partiet ditt, hva tenker du om det?

– Ja, det gjør det, og det er en utfordring. Nå må alle steiner snus, både når det gjelder politikken og ledelsen, sa Berntsen til Nettavisen.

– Du mener altså at partileder Jonas Gahr Støre ikke er god nok?

– Jeg har gitt uttrykk for at når det går så dårlig, må vi ta noen grep. Nå er den sittende ledelsen valgt frem til landsmøtet, så får vi se, svarer Berntsen, som er opptatt av omtale Støre med respekt.

