Representantenes hus ber Pence om å fjerne Trump med grunnlovstillegg

Representantenes hus behandler en resolusjon som ber visepresident Mike Pence bruke det 25. grunnlovstillegget til å fjerne presidenten fra makten.

Resolusjonen diskuteres og skal stemmes over selv om visepresident Pence tidligere tirsdag kveld utelukket at han ville iverksette det 25. grunnlovstillegget, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi.

Visepresidenten skriver videre at mekanismen ikke bør brukes som «straff eller maktran», men at den er ment for tilfeller der en president er helsemessig eller mentalt ute av stand til å utføre jobben.

Det er først onsdag at Representantenes hus skal avgjøre om Trump skal tiltales for å ha oppildnet til opprør i forbindelse med at fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Debatten og avstemmingen tirsdag kveld lokal tid handler om det 25. grunnlovstillegget. Ifølge CNN mener noen av demokratene i Representantenes hus at det er en strategisk feil å bruke tid på en avstemming om grunnlovstillegget.

– Totalt bortkastet tid, sier en av demokratene til kanalen.

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe