Onsdagens Premier League-rykter

Hevder Chelsea-eier Roman Abramovitsj vurderer å gi Frank Lampard ny assistanse.

Chelsea er etter en lovende start i Premier League inne i en tyngre periode og presset øker på manager Frank Lampard. Sky Sports melder at klubben styrtrike eier nå kan komme til å ta grep. Kanalen skriver at Abramovitsj vurderer å hente tilbake tidligere Chelsea-manager Avram Grant til klubben. Riktignok ikke som ny manager, men som en slags rådgiver for Lampard.

Wolverhampton har den siste tiden blitt koblet til en rekke spisser etter at deres stjerneangriper Raul Jimenez pådro seg kraniebrudd i oppgjøret mot Arsenal. Wolves har blant annet vært lenket til Liverpool-angriper Divock Origi og Chelsea-spiss Olivier Giroud, men manager Nuno Espirito Santo skal ha fått beskjed av klubbledelsen at det ikke er noen penger å handle for i januarvinduet.

Manchester United-spiller Timothy Fosu-Mensah er svært nære en overgang til tyske Bayer Leverkusen. Spilleren skal allerede være på plass i Tyskland hvor det ventes at han gjennomfører overgangen innen kort tid. Det til tross for at Manchester United angivelig skal ha ønsket å ha med seg 23-åringen videre. Manchester Evening News melder nemlig at Fosu-Mensah har blitt tilbudt en ny kontrakt av United, men at spilleren takket nei. 23-åringens nåværende avtale med klubben går ut til sommeren og det er ventet at Bayer LEverkusen ikke må betale mer enn 1,5 million pund for Fosu-Mensah.

Tottenham-manager Jose Mourinho slår tilbake mot Arsenal-spiller Mesut Özil. Spilleren som hevdes å være på vei bort fra Arsenal i januar har meldt i sosiale medier at han heller vil legge opp enn å gå til Tottenham. Spurs-trener Mourinho fnyser imidlertid av det hele og lurte på en pressekonferanse tirsdag om hvem som har fortalt Özil at Tottenham skulle være interessert i ham. Arsenal-spilleren ser for øvrig ut til å være nærmest en overgang til Fenerbahce.

AC Milan skal være interesserte i å sikre seg den 23 år gamle midtstopperen Fikayo Tomori på lån fra Chelsea ut sesongen, skriver The Guardian. Chelsea skal være åpne for å låne ut Tomori, noe Frank Lampard bekreftet på en pressekonferanse forrige uke. The Guardian skriver at også Newcastle og Leeds har vist interesse for stopperen.

Den engelske midtbanespilleren Harry Winks har den siste uken blitt koblet til spanske Valencia, men det blir neppe noen overgang for Tottenham-profilen. Jose Mourinho har gjort det helt klart at det blir uaktuelt med noen overgang for Winks i januarvinduet, skriver Fotball.London. Winks har slitt med manglende spilletid denne sesongen, men virker å ha fått mer tillit av Mourinho den siste tiden.

