Mener United slapp med skrekken mot Burnley: - Uforsvarlig og farlig

Manchester United leder Premier League etter å ha slått Burnley, men eksperter synes Ole Gunnar Solskjær var heldig som fikk fullføre kampen med elleve mann på banen.

Solskjær og United-spillerne kunne gå smilende av gressmatten på Turf Moor etter å ha slått Burnley 1-0 og inntatt tabelltopp.

Fotballekspert Jamie Redknapp er imidlertid tydelig på at United bør føle seg heldig som ikke fikk en langt mer krevende kamp tirsdag kveld.

Redknapp fulgte kampen som ekspert for Sky Sports og stiller seg undrende til at United-back Luke Shaw fikk fullføre kampen.

Eksperten mener at Shaw burde ha vært utvist for sin takling på Johann Berg Gudmundsson i første omgang av oppgjøret.

- For meg så er det der uforsvarlig og farlig. Jeg synes han er veldig heldig, sier Redknepp.

- Han er heldig



Det var cirka 28 minutter ut i kampen at dommer Kevin Friend først overså Shaws takling og tildelte i stedet Robbie Brady hos Burnley et gult kort for en takling noen sekunder senere.

VAR grep imidlertid etterhvert inn og fikk Friend til å se situasjonen på nytt.

Dommeren endte til slutt opp med å trekke tilbake det gule kortet til Brady og dømte heller frispark til Burnley og gult kort til Shaw.

Men det kortet burde ifølge Redknapp ha vært rødt.

- Jeg tror Luke Shaw vil være en lettet mann i garderoben, sier Redknapp som får støtte av ekspertkollega Gary Neville hos Sky Sports.

Neville mener også at Shaw slapp med skrekken.

- Jeg synes Luke Shaw er heldig fordi han gjennomfører taklingen og treffer ham med knottene. Jeg tror gult kort var det beste Luke kunne håpe på, sier Neville.

Pogba avgjorde

Med elleve mann på banen lykkes Manchester United å stikke av med samtlige tre poeng etter en god bortekamp av Solskjærs menn.

For første gang siden august 2018 topper Manchester United tabellen i Premier League.

Paul Pogba ble den store helten for bortelaget med sin scoring i andre omgang.

- Vi visste at dagens kamp ville bli tøff og vanskelig, men vi ville jo selvsagt vinne. Vi vet det er vanskelig å komme hit. Me vi fikk tre poeng og er fornøyd med det. Men det er fortsatt lenge igjen av sesongen og nå må vi ha fokus videre, sier Paul Pogba til Sky Sports.

United nå er oppe i 36 poeng etter 17 ligakamper og er tre poeng foran Liverpool som står med 33 poeng. De to lagene møtes på Anfield søndag.

