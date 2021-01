Superveteran i Ap: - Vi tok feil valg under Stoltenberg

- Vi er vanlige folk som står på. Da er det viktig at vi ikke blir overkjørt av folk med millioninntekt.

Ap-nestor Jan Balstad, tidligere nestleder i LO under Yngve Hågensen og handels- og skipsfartsminister under Gro Harlem Brundtland, er bekymret over den historisk lave oppslutningen til Arbeiderpartiet.

- Det er åpenbart alvorlig, sier den tidligere LO-toppen, som i dag er lokallagsleder i Nesodden Arbeiderparti, i podkasten Stavrum & Eikeland.

Jens var starten på problemet

Han vil imidlertid ikke gi dagens ledelse med Ap-leder Jonas Gahr Støre i spissen, all skyld. Han mener nedturen startet med Jens Stoltenberg.

- Noen av de veivalgene Stoltenberg-regjeringene gjorde, må ha vært feil. Nå møter vi dem som et problem, sier Balstad.

- Så du mener at Jens var starten på Aps problemer?

- Ja. Det går på markedsliberalisme og privatiseringen av offentlig velferdsproduksjon, Statoil, osv, fortsetter Ap-nestoren.

Reservepolitikere har for mye makt

Han mener også at Ap er rammet av «det politisk elite-syndromet», rådgivere og politikere med millionlønninger som har mistet bakkekontakten og sluttet med å lytte til alle de tusenvis av frivillige tillitsmennene ute i organisasjonen.

- Hvis et svært kader av reservepolitikere har mye større makt enn grasrota, da er det et åpenbart problem, sier Balstad

Jan Balstad har alltid snakket rett fra levra. Verken Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum slipper unna.

- Hvis du skal være statsminister i et land, kan du ikke bare å gå rundt å smile og være blid.

I podcasten Stavrum & Eikeland setter Balstad ord på hva som er problemet og kommer med klare anbefalinger på hva som må gjøres for å få Ap på rett kjøl igjen.

