Idrettspsykologen: - Hun var bare 13 år da foreldrene tok kontakt

Stina Nilssons (27) foreldre valgte å ta grep da de så datteren i aksjon i tidlig alder.

Det er den svenske idrettspsykologen Rune Gustafsson som i et intervju med Expressen åpner opp om sitt tidligere samarbeid med Nilsson som startet for over 10 år siden.

Nilsson tok seg helt til verdenstoppen i langrenn tidlig i karrieren, men valgte før denne sesongen å gå over til skiskyting.

Nå venter hennes største utfordring så langt på skiskytterarenaen når hun debuterer i sin første internasjonale konkurranse i IBU-cupen i tyske Arber torsdag.

Hennes tidligere mentaltrener Gustafsson er ikke overrasket over Nilssons overgang til skiskyting og har stor tro på den svenske jenta.

I intervjuet med Expressen forklarer Gustafsson at det er en 27-åring med et vanvittig vinnerinstinkt som nå har gått løs på skiskyting.

Foreldrene tok grep



Vinnerinstinktet skal Nilsson alltid ha hatt og var såpass voldsomt allerede i tidlig alder at foreldrene hennes valgte å ta grep.

Foreldrene Karin og Richard tok kontakt med idrettspsykologen for å hjelpe Nilsson.

- Jeg skulle forsøke å få henne til å innse at det ikke betyr noe om noen andre er bedre en gang i blant. Vi startet forsiktig med det, sier Gustafsson.

Han forteller at han ville at Nilsson skulle se gleden med idretten og ikke ta alt på blodig alvor.

I over 12 år samarbeidet Nilsson med Gustafsson.

- Typisk Stina



Psykologen mener Nilsson etter hvert har blitt en utøver med stor selvinnsikt.

- Jeg pleier å spøke med at hun er så godt utdannet når det kommer til det mentale at hun nå vet hvordan hun skal håndtere det, sier Gustafsson.

Men fra spøk til alvor er psykologen overbevist om at hennes selvinnsikt hjelper henne på idrettsarenaen.

Og kanskje vil det hjelpe Nilsson når hun nå prøver å slå gjennom på den internasjonale arenaen i skiskyting.

Gustafsson er ikke overrasket over bytte av gren og gleder seg til å følge 27-åringen fremover.

- Det er vågalt, spennende og litt typisk Stina Nilsson. Det er en personlighet som gjerne utfordrer seg selv, pusher grenser og som ikke følger de vanlige forutsigbare mønstrene, forklarer Gustafsson.

