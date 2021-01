Internasjonal klimatopp langer ut Norges gigantiske miljøsatsing: – Ødeleggende

«Alle» venter på at Norge skal fange og lagre CO2. Mike Berners-Lee frykter at vi gjør oss selv en bjørnetjeneste.

Boken How bad are bananas var banebrytende populærvitenskap da den ble utgitt i 2010. Forfatteren Mike Berners-Lee ble for alvor kjent som en av de ledende ekspertene i Storbritannia innen klimaregnskap og karbon-fotavtrykk.

Tallknuseren Berners-Lee, som er broren til det moderne internettets opphavsmann, regner ut klimautslippene til alt fra konkrete ting som el-sparkesykler og biler - til mer abstrakte fenomener som Fotball-VM og Bitcoin.

I dag jobber Berners-Lee som professor ved Lancaster University, og er hyppig brukt som klimarådgiver for selskaper som vil kutte egne CO2-utslipp. Etter over 15 år i bransjen, har utviklingen de siste årene kommet som et sjokk på klimaeksperten.

– Panikkflukten mot karbonnøytralitet, og da mener jeg virkelig panikkflukt, er svært overraskende, sier Berners-Lee til Nettavisen og fortsetter:

– Nå kan jeg gå inn i et rom fylt av kapitalforvaltere og snakke om «klimakrisen», og folk ser ikke på meg som om jeg er gal lenger. For tre år siden hadde det aldri skjedd.

Advarer Norge

Antallet storbyer, selskaper og investorer som har satt ambisiøse mål om nullutslipp innen 2050 doblet seg på et snaut år i fjor, viser en rapport fra september. Gigantiske aktører som Ford, Facebook, Mastercard og Mercedes-Benz var blant dem som skjerpet klimamålene kraftig.

– Bryggeriet Brewdog er et godt eksempel på et selskap jeg har jobbet med som tar klimaansvar. De kutter utslippene sine med hele 40 prosent i år. Og da snakker vi ikke bare fra produksjonen av øl, men i hele produksjonslinjen fra start til slutt. De bidrar med massiv treplanting, grundige sertifiseringsordninger, kulturendringer innad i selskapet og ikke minst tydelig kommunikasjon til brukerne, sier Berners-Lee.

Under Skagenfondenes konferanse ble Berners-Lee utfordret på hva han synes om karbonfangst- og lagring (CCS), som er en teknologi Norge og Equinor er ledende i utviklingen av. Noen bransjer og teknologier er bortimot umulige å gjøre utslippsfrie uten fangst, transport og lagring av CO2. Derfor setter mange sin lit til at utviklingen av for eksempel Langskip-prosjektet til regjeringen går fort.

– CCS er et verktøy, men det kan også være farlig - og bidra til at klimasituasjonen blir verre. Vi må være tydelig på at man ikke kan bytte bort utslippskutt mot CCS eller CO2-kvoter. Vi må kutte utslipp som besatt samtidig som vi bruker CO2-lagring. Men vi må ikke gjøre oss avhengig av denne teknologien, sa Berners-Lee under konferansen.

Konfrontert med uttalelsene, svarer klimaeksperten til Nettavisen at han støtter Norges arbeid med karbonfangst- og lagring, men at han frykter at teknologien kan bli en hvilepute.

– Jeg mener det er veldig bekymringsverdig. Jeg har kolleger her på Universitetet i Lancaster som har sett på dette spesifikt. Bare man nevner konseptet «kompensasjon» (engelsk: offset) på noe vis, finnes det beviser for at det virker ødeleggende for motivasjonen til å kutte utslipp, sier Berners-Lee og fortsetter:

– Når vi snakker om nullutslipp, må vi kutte i tråd med det forskningen sier at vi bør gjøre.

Fnyser av dem som tror færre e-poster vil redde klima

I arbeidet med klimatoppmøtet COP26, som Storbritannia skal være vert for i år, ble britiske myndigheter oppmerksomme på at britene sender rundt 64 millioner «unødvendige» e-poster hver dag - og at dette utgjør et betydelig klimautslipp.

Utregningene deres er basert på undersøkelser fra selskapet OVO Energy, som på sin side har brukt de gamle, grove utregningene til Mike Berners-Lee. Sistnevnte ble overrasket over at myndighetene viet e-poster så mye oppmerksomhet, og mener Boris Johnsons regjering kunne sluppet bryet ved å ringe ham:

– How Bad are Bananas ble skrevet i 2009, og i 2020 kom en nyutgivelse med ferske utregninger. Har du selv blitt overrasket over utregningene du viser til i boken?

– I den nye versjonen ser vi nærmere på IT-sektoren. For en tid tilbake sa mange forskere at strømming av serier og videoer bidro til høyt CO2-utslipp. Det har vist seg å bare være tull. Det er litt utslipp knyttet til dette, men det er ikke betydelig. Jeg synes det er interessant, for våre funn er i direkte konflikt med fagfellevurdert forskning, sier Berners-Lee.

