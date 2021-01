Politiet opplyser at de vil gjenoppta søket etter de antatt omkomne i Gjerdrum-skredet mandag i neste uke.

– Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken. Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt i en pressemelding.

