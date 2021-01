Raser mot besøksforbud på Jessheim: - Dette er skremmende

Ni personer er anmeldt for å ha brutt kommunens svært så strenge koronaregler. Men nå snur ordføreren.

I Ullensaker kommune, en halvtimes kjøretur nord for Oslo, har kommunestyret innført en av de strengeste koronarestriksjone i landet.

Det er nå forbudt for privatpersoner i kommunen å ha besøk hjemme, og flere personer er blitt anmeldt for å ha brutt forskriften.

De strenge reglene får tidligere Ullensaker-ordfører, Tom Staahle (Frp), til å reagere kraftig. På et lokal debattside på Facebook, går han til frontalangrep på det inngripende forbudet. Kommunen får også kritikk fra mange av innbyggerne.

«Undertegnede har i kveld bedt om lovlighetskontroll av vedtaket», skriver Staahle på gruppa »Jessheim - byen vi er stolte av!».

Jessheim er kommunens sentrum med over 17.000 innbyggere.

SISTE: Ordføreren i Ullensaker, Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap), sier til Nettavisen at kommunen snur i saken, og kaller inn til et ekstraordinært møte.

- Dette er skremmende

Forbudet om besøk ble vedtatt den 5. januar på et hasteinnkalt formannskapsmøte.

«Strålende reklame for Ullensaker (Ironisk ment). Det er aldri for sent å snu, akkurat det er på tide i vår kommune nå», skriver Staahle videre.

Overfor Nettavisen utdyper den tidligere ordføreren sin kritikk:

- For meg som politiker og ombudsmann, som er opptatt av denne kommunen og innbyggernes ve og vel og at deres frihet ikke innskrenkes, så er dette skremmende. Det er det som gjør at jeg reagerer så sterkt, sier Staahle til Nettavisen.

Han mener forbudet betyr at Ullensaker allerede har innført et portforbud, slik justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) nå utreder.

- Jeg får masse henvendelser om dette, og det er mange som er oppgitt, sier Staahle.

- Man blir overkjørt

Staahle, som var ordfører i Ullensaker fra 2015 til 2019, er selv medlem av formannskapet som vedtok forbudet den 5. januar. Men han mener vedtaket som ble fattet går lenger enn det som ble oppfattet i sakens fremstilling, og i debatten i møtet.

- For det første så er det slik at når man som politiker skal ta stilling til en sak, så er det noen grunnleggende prinsipper som skal være på plass. Saken skal være godt utredet og du skal ha anledning til å sette deg inn i saken. Dette formannskapsmøtet ble innkalt klokken 15, og møtet var klokken 16. For egen del satt jeg i et jobbintervju, og hvordan skal jeg rekke å sette meg inn i saken da? undres Staahle.

Han hevder også at argumentene som ble lagt fram i møtet, verken ble vektlagt eller hørt.

- Man blir bare overkjørt. Det var inntrykket jeg satt med, sier han oppgitt, og legger til:

- Oppfatningen fra flere i møtet var at det ikke var et forbud, men en anbefaling i tråd med de rådene regjeringen har kommet med. Men prinsipielt er det jo et stort sprang fra å anbefale noe og å gi noen råd, til å forvalte et forbud.

Ordføreren: - Vi snur

Så langt er ni personer i kommunen anmeldt av politiet for brudd på forskriften, ifølge VG, som omtalte forbudet først. Tirsdag forsvarte ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) i Ullensaker den lokale forskriften.

Men overfor Nettavisen sier Schumacher nå at kommunen vil skrote forbudet.

- Vi har innkalt til et formannskapsmøte i dag, som gjør at vi kommer til å endre formuleringen slik at det blir en anbefaling i stedet for en forskrift, sier ordføreren.

- Hvorfor snur dere i saken?

- Vi ser vel at det er det er mange som har spørsmål til forskriften, og at den kanskje var litt vel streng. Selv om den er helt i tråd med anbefalingen fra statsministeren, som også ligger på regjeringens hjemmesider - men at den kom i forskriftsform ble nok litt feil også juridisk sett, vedgår Schumacher.

- Det er jo folk som er blitt anmeldt her?

- Det stemmer, det har vært en politisak. Jeg kjenner ikke nok til den situasjonen til å svare på den, sier ordføreren.

Han avviser imidlertid påstandene fra Staahle om at det har vært feil i kommunens saksbehandling.

- Det ble ikke det, for det var et vedtak om å delegere ansvar til rådmannen. Men så ble det gjort en feil da forskriften ble skrevet, sier Schumcher.

- Har du selv fått mange reaksjoner?

- Jeg har fått en del henvendelser, og det er også en stor del av grunnen til at vi endrer den i det ekstraordinære møtet i dag. Det er mange som ønsker å følge smittevernreglene, men så kommer det problemstillinger som blir vanskelige. Vi ønsker ikke å skape den type vanskelige dilemmaer for folk, sier han.

- Folk kan dø alene

Staahle sier han frykter konsekvensene av en så streng forskrift.

- Dette handler om mennesker, og situasjonen er at du har eldre mennesker som sitter hjemme eller i institusjon som ikke får besøk. Du har syke mennesker som i ytterste konsekvens kan dø uten at de har sine nærmeste rundt seg, advarer han, og samtidig avfeier at det er så stor smitte i kommunen at man må forby besøk.

- I Ullensaker er det 40.000 innbyggere, og fra mars til dags dato er det maks 1,5 prosent av befolkningen som har hatt Covid-19 - og mange er friskmeldte. Halvparten av smitten skjer dessuten i nær familie, mens de den andre halvdelen er importsmitte fordi vi har Gardermoen, sier Stahle.

Han viser samtidig til at han selv er utdannet sykepleier, og at han tar koronaviruset på alvor. Men mener det folk trenger å gjøre for å bekjempe smitte, er å følge nasjonale råd om å holde avstand, ikke gå ut når man er syk og å vaske hendene.

- Ramme sosial besøk

På kommunens nettsider påpekes det at brudd på den lokale forskriften kan føre til politianmeldelse.

«Bestemmelsen er fastsatt som en regel, og brudd på den kan dermed sanksjoneres av politiet. Men det er viktig å understreke at bestemmelsen er ment å ramme rene sosiale besøk, og ikke arbeid i hjemmet eller nødvendig bistand for å få hverdagen til gå i hop», skriver kommunen.

Det gis også eksempler på hva som vil være et brudd på forskriften:

«Det vil være brudd på regelen dersom en familie inviterer gode naboer inn på en kopp kaffe, eller dersom noen inviterer venner på fest».

I den forbudet er det imidlertid noen unntak:

Aleneboende kan ha besøk av, eller selv besøke, en til to faste venner eller en fast husstand.

Barn i samme barnehage- og barneskolekohort kan være på besøk hos hverandre.

Det er tillatt med nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.

