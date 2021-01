Rosenborg signerte Ranheim-spiss: – Surrealistisk

Rosenborg har sikret seg Ole Sæter (24) fra naboklubben Ranheim. – En drøm som går i oppfyllelse, sier han.

Spissen har skrevet under på en kontrakt som strekker seg ut 2023, opplyser Rosenborg på sine nettsider. Også Ranheim bekrefter overgangen.

– En drøm som går i oppfyllelse. Det er surrealistisk å sitte her i Rosenborg-drakta. Det er en følelse jeg ikke har kjent på noen gang tidligere. Nå gleder jeg meg til å komme i gang, sier Sæter.

24-åringen spilte 19 kamper for Ranheim i fjorårets 1. divisjon og noterte seg for åtte mål og to assists. Sæter er en lokal spiller som har vært innom Trond, Strindheim, Sverresborg, Kristiansund, Nardo og Ranheim.

– Ole har hatt en annerledes vei til Rosenborg enn hva andre trøndere pleier å ha. Det viser at det er flere veier til målet. Ole er en spennende spiller som vi har stor tro på skal slå til her, sier Dorsin.

Sæter sliter for øyeblikket med en ankelskade, og videre behandling av den avgjøres neste uke, opplyser RBK-lege Reidar Due.

(©NTB)

