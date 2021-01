Svarer på koronaspørsmål fra Nettavisen

Regjeringen har fått mye kritikk for vaksineutrullingen.

Følg direkte øverst: Helsetoppene svarer på kritikken som har kommet fra flere hold.

Helse-toppene svarer på flere spørsmål om hvorfor koronavaksineringen i Norge har startet tregt, men også selve strategien for hvorfor regjeringen har bestemt å fordele koronavaksinene jevnt til alle kommuner i Norge, når det er mange kommuner som har lite eller tilnærmet null smitte.

De seneste tallene viser at Norge har 136.000 doser med vaksine på lager, men kun har gitt 25.000 personer den første dosen. Dermed ligger vi langt bak våre naboland. I Sverige og Danmark er over 100.000 vaksinert, så justert for folketall, kommer Norge svakt ut av sammenligningen.

