Frp chce wysłać żołnierzy na granicę: - Musimy powstrzymać import zakażeń

Tylko w zeszłym tygodniu 2.000 zagranicznych pasażerów nie poddało się testom po przybyciu na lotnisko Oslo Gardermoen. Frp chce wezwać na pomoc siły zbrojne.

Według władz norweskiej służby zdrowia, to import infekcji jest aktualnie głównym problemem przy opanowywaniu rozprzestrzeniania się infekcji koronawirusa. By temu zapobiec rząd wprowadził obowiązek poddania się testom na obecność koronawirusa dla każdego, kto wjeżdża do Norwegii. Najnowsze dane pokazują, że wielu podróżnych po przyjeździe nie wykonuje koniecznych testów.

W połowie zeszłego tygodnia niemal 2 ze 100 przeprowadzonych testów na obecność koronawirusa na lotnisku w Gardermoen dało wynik pozytywny, podała we wtorek rano agencja informacyjna NTB. W sumie, w zeszłym tygodniu do Gardermoen przybyło 5.418 podróżnych z zagranicy. Tylko 3.501 osób zostało przebadanych.

W poniedziałek gazeta VG napisała, że 42 procent wszystkich przylatujących z zagranicy, którzy wylądowali na lotnisku w Gardermoen, nie poddało się testom na lotnisku. Oznacza to, że punkty testowania na lotnisku ominęło w tym roku już ponad 6.200 osób.

Partia Postępu (Frp) zdecydowanie zareagowała na pojawiające się dane i chce wezwać na pomoc siły zbrojne, aby te wsparły utrzymanie kontroli na granicach.

- Chcemy fizycznie zamknąć część przejść granicznych. Aby wzmocnić kontrolę na innych dużych przejściach mających całodowbową kontrolę, będziemy korzystać z urzędników Urzędu Celnego, policji i innych służb państwowych. Państwo może też wysłać w tym celu do 40.000 żołnierzy HV (Heimevernet - norweskie wojska terytorialne), mówi w rozmowie z Nettavisen Per-Willy Amundsen, rzecznik ds. polityki wymiaru sprawiedliwości Partii Postępu (Frp).

- Można to zrobić skutecznie

Niektóre przejścia graniczne są już prawnie zamknięte. Frp uważa, że ​​należy użyć wszystkich środków, a zamknąć je także fizycznie.

- Można to zrobić bardzo skutecznie. I należy to zrobić w sytuacji, gdy rząd poważnie rozważa fizyczne zamknięcie ludzi w ich domach za pomocą godziny policyjnej, mówi Amundsen.

- Czy jest to naprawdę konieczne, skoro istnieje już wymóg przeprowadzenia badań na granicy?

- Widzimy, że obowiązek testowania się po przyjeździe nie jest przestrzegany. Nie mamy nad tym kontroli, a powinniśmy mieć pewność, że przepis ten jest egzekwowany. Rząd wprowadził bardzo inwazyjne środki kontroli zakażeń w codziennym życiu. Postępujemy zgodnie ze wszystkimi wskazówkami i poleceniami najlepiej jak potrafimy. Ponadto wciąż istnieje ryzyko wprowadzenia dalszego zaostrzenia środków kontroli rozprzestrzeniania się infekcji.

- W takim razie nie mogę zrozumieć, dlaczego nie powinniśmy tego robić. Nie ma nic bardziej podstawowego niż kontrola granic Norwegii.

Amundsen podkreśla, że Frp ​​nie chce, by do tego typu zadań przeznaczono zbyt dużą liczbę funkcjonariuszy policji, ponieważ mają oni własne poważne obowiązki operacyjne w zakresie zwalczania przestępczości i egzekwowania innych przepisów.

- Kiedy się nad tym zastanowić, to jest całkowicie niewyobrażalne. Firmy bankrutują, ludzie tracą domy - a państwo nie spełnia swoich podstawowych funkcji, mówi.

Kontrola na granicy

Rząd wielokrotnie podkreślał znaczenie testów na obecność koronawirusa, a po opublikowaniu przez NTB danych, które pokazały, że kilka tysięcy osób nie poddało się testom na lotnisku, głos zabrała minister sprawiedliwości Monica Mæland.

- Te informacje zostaną przekazane gminom, a gminy przeprowadzą losowe kontrole, aby sprawdzić, czy na ich terenie są osoby, które nie poddały się testom, mówi Mæland w rozmowie z NTB.

Minister zdrowia Bent Høie podkreślił, że kara grzywny za niepoddanie się badaniom może sięgać nawet 20 000 koron.

Przeczytaj o tym w języku norweskim:

Frp vil kalle inn soldater på grensen for å stoppe importsmitte (Espen Teigen)

