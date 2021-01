Opprørere angrep hovedstaden i Den sentralafrikanske republikk

Opprørsstyrker i Den sentralafrikanske republikk ble onsdag slått tilbake etter å ha gått til angrep i utkanten av hovedstaden Bangui.

Ifølge innenriksminister Henri Wanzet Linguissara ble opprørerne presset tilbake av regjeringsstyrker.

De skal ha blitt støttet av soldater fra Rwanda, Russland, Frankrike og FN-styrken Minusca. En FN-soldat fra Rwanda ble drept i kampene.

– Sju opprørere ble tatt til fange, og flere enn ti ble drept, sier Minusca-talsmann Abdoulaziz Fall.

Innenriksminister Linguissara sier både kriminelle, fiender av folket, leiesoldater og terrorister deltok i onsdagens angrep.

Angrepene er de første nær hovedstaden siden president Faustin Archange Touadera ble kåret til vinner av presidentvalget i desember. Tilhengerne av opprørerne har erklært at de ville marsjere mot Bangui etter at valget ble gjennomført til tross for at de forsøkte å stanse det.

Myndighetene har åpnet etterforskning mot tidligere president François Bozize, som anklages for å ha forsøkt seg på et statskupp med hjelp av flere opprørsgrupper. Bozize avviser anklagene.

Minusca består av 11.500 soldater og en er av FNs største fredsbevarende operasjoner.

(©NTB)

