City glemte PL-sjefens formaninger da Foden senket Brighton

Manchester City etterkom ikke Premier League-sjefens oppfordring om å feire med sosial distanse da Phil Foden scoret vinnermålet mot Brighton.

Richard Masters har skrevet til alle klubbene og bedt dem om å unngå omfavnelser og håndtrykk fordi «verdens øyne er på oss», men City-spillerne både klemte og klappet på hverandre da Foden scoret.

1-0-seieren førte City opp til tredjeplass, ett poeng bak Liverpool og fire bak Manchester United med en kamp mindre spilt. Pep Guardiolas lag tok sin sjuende strake seier i ulike turneringer.

Seieren burde vært større. Bernardo Silva hadde et stolpeskudd, og på overtid skjøt innbytter Raheem Sterling et straffespark over mål etter at Kevin De Bruyne ble felt av keeper Robert Sanchez.

Brighton tettet godt igjen i første omgang, men skapte ingenting framover. Gjestene var nær ved å holde nullen omgangen ut, men i det 44. minutt fikk City gjennombruddet.

Foden igjen

Assistkongen De Bruyne spilte fram Foden, som var omgitt av tre Brighton-spillere. Mens Adam Webster, Joël Veltman og Lewis Dunk prøvde å avgjøre hvem som skulle gå på ham skar 20-åringen innover langs 16-meterstreken og plasserte ballen i nærmeste hjørne.

Det var hans åttende mål for sesongen, og dermed er han Citys mestscorende spiller uansett turnering. Sterling og Ferran Torres har sju hver.

City dominerte kampen stort, men slapp til gjestene noen ganger mot slutten og levde farlig et par ganger før poengene var i boks.

Blokkert

Etter en snau halvtime ble Webster av Foden presset til et tilbakespill til keeper som førte til indirekte frispark da Sanchez plukket opp ballen med hendene. Bernardo Silva rullet frisparket til De Bruyne, men skuddet ble blokkert av Alexis Mac Allister etter at hele Brighton-laget tok oppstilling på streken.

Brighton måtte våge litt mer etter pause, og det ga City mer rom å angripe i. I det 55. minutt ble det VAR-gjennomgang etter at Veltman dyttet Foden i straffefeltet, men City fikk ikke straffe.

Bernardo Silva, som ikke har scoret i ligaen denne sesongen, var veldig nær da han fire minutter senere plukket opp en retur, slo en tunnel og hamret ballen i innsiden av stolpen.

Gjestene hadde noen brukbare angrep, men greide ikke å sette Ederson på alvorlige prøver. Brasilianeren var tilbake i City-målet etter å ha vært koronasmittet.

(©NTB)

