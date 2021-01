Flertallet i Representantenes hus har stemt for å stille president Donald Trump for riksrett, tiltalt for å oppildne til opprør.

Avstemningen i Washington fant sted etter flere timers intens debatt onsdag. Dermed oversendes riksrettiltalen til Senatet som har som oppgave å behandle den og dømme eller frikjenne presidenten. Senatet samles ikke før 19. januar, dagen før Joe Biden tas i ed som neste president i USA. Dermed blir riksrettiltalen neppe behandlet før Trump likevel ikke lenger er president.

