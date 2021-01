Dette er grunnen til at det kjennes kaldere ut enn hva det faktisk er

Om man skal sjekke temperaturen ute kan det være greit å også se etter den opplevde temperaturen, for å vite hvordan man skal kle seg.

Noen ganger kan man kle seg etter temperaturen, og allikevel er det kalt og surt gjennom alle lagene med klær. Årsaken til dette er vinden som blåser, ifølge vakthavende meteorolog hos meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis.

- Det kan for eksempel være minus 5, men det vil føles som minus 14 ved frisk bris, forteller Sarchosidis til Nettavisen.

Han anbefaler å sjekke den opplevde temperaturen på nettsidene eller i appen deres for å være best mulig forberedt på været. Det er nemlig sånn at man kan sjekke både hva som er meldt som den faktiske temperaturen og som den følte temperaturen.

I denne tabellen som Meteorologisk institutt la ut på Twitter onsdag kan man se sammenhengen mellom den faktiske temperaturen og hvor mye vind det er. Om det for eksempel er minus 15 grader og frisk bris så vil det kjennes ut som minus 27 grader.

Fuktigheten i luften er ikke like viktig som de fleste tror

Fuktigheten kan påvirke til en viss grad, men det er som oftest på sommeren dette har noe å si for den opplevde temperaturen. På vinteren vil vanndråpene i lufta gjøre at man blir nedkjølt, men i dette tilfellet er det vinden som gjør fuktigheten kald.

Det er en seiglivet vær-myte som Sarchosidis slår hull på.

- Fuktigheten kan påvirke kuldefølelsen til en viss grad, men det må være vind for at dette skal ha en effekt. Hvis det er vindstille så merker man ikke en stor forskjell, forklarer Sarchosidis.

Ifølge Yr.no sin hjelpeside kan den opplevde temperaturen ikke måles med et termometer. Når det måles hva temperaturen føles som, så måles temperaturen to meter over bakken og vindstyrken ti meter over bakken. På denne måten kan man regne ut den følte temperaturen.

Meteorologens eksempel er at det kan være minus 25 grader på Finnmarksvidda, og minus 10 i Alta, allikevel kan det kjennes mye kaldere ut i Alta på grunn av kystklima og sterk vind.

På sommeren er det motsatt

Som sikkert de fleste kjenner igjen så kan det bli ekstremt varmt om sommeren når det er fuktig. Noen ganger kan luftfuktigheten bli så høy at man kjenner det blir vanskeligere å puste forteller Sarchosidis.

På vinteren vil temperaturen kunne bli så kald i kombinasjon med vinden, at den følte temperaturen kan føre til forfrysninger og hypotermi. Ifølge en artikkel fra Yr så vil temperaturen på sommeren i kombinasjon med fuktighet kunne føre til heteslag og solstikk. Det kan derfor være greit å følge med på den følte temperaturen sammen med den faktiske temperaturen både på sommeren og vinteren.

