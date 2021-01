Norwegian varsler radikal, ny strategi

Har lagt fram ny forretningsplan.

– Norwegians styre har i dag lagt frem selskapets nye forretningsplan basert på en enklere selskapsstruktur og et europeisk rutenettverk uten langdistanse. Planen legger til rette for et styrket og mer konkurransedyktig Norwegian som vil tiltrekke investorer og tilby et forbedret tilbud til kundene, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet lover lave priser på reiser i Norge, Norden og til viktige destinasjoner i Europa.

– Innenriksreiser i Norge og flygninger mellom vårt nordiske hjemmemarked og resten av Europa har alltid vært selve ryggraden i Norwegians rutenett, og det er dette som også danner grunnlaget for hvordan Norwegian skal se ut fremover, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

Langdistanse-satsingen har vært en helt sentral del av Norwegians plan under tidligere toppsjef Bjørn Kjos, som satset på å revolusjonere lavprisfly på tvers av kontinentene. Så sent som i 2019 var langdistanse-passasjerer fra USA Norwegians største kundegruppe, sammen med nordmenn, og ved utgangen av samme år hadde selskapet 32 langdistansefly.

Å legge ned denne delen av virksomheten er dermed en radikal endring fra tidligere planer.

– Jeg tror at det Norwegian har lagt fram i dag er en god plan som legger til rette for at selskapet vil overleve den krisen de er i, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til Nettavisen.

– Langdistanse er en del av luftfartsmarkedet som er veldig utsatt, og som fremdeles er veldig usikkert når kommer tilbake igjen. Det er en veldig kostbar drift med høy risiko for Norwegian, så jeg mener de gjør det helt riktige når det nå legger dette ned, og kvitter seg med de store og dyre Dreamliner-flyene. Det er et bra grep, sier han.

– Er dette gode nyheter for de med aksjer i Norwegian?

– Ja, hvis vi ser ut ifra at selskapets sjanser for å overleve nå er veldig stor så er det jo det, men så kommer det jo en rettet emisjon da, på 4-5 milliarder kroner som kan få en innvirkning på aksjen, men hvis vi bare ser på informasjonen som kommer i dag så vil jeg anse det som positivt. Det tar ned risikoen betydelig for Norwegian, de får gjelden ned til 20 milliarder kroner, de opererer en flyflåte på rundt 50 fly og kjernemarkedet er Norge og Norden. Det er håndterbart for selskapet og der har de allerede en god posisjon, sier Elnæs.

– Hva med norske flypassasjerer da, får de et bedre tilbud i Norge og Europa av at Norwegian kutter ut langdistanse?

– Ja, helt klart. Det tror jeg er planen til Norwegian. De må nå konkurrere med SAS i Norden og lavprisaktørene ute i Europa. Norwegian vil nå fortsette med de trygge destinasjonene som de har hatt ganske godt grep på tidligere. De kan bli enda mer spisset mot der de kan gjøre det bra, sier Elnæs til Nettavisen.

Regjeringen driver i disse dager og bearbeider en pakke til flyselskapene i Norge som skal komme i løpet av januar:

– Jeg tror at Norwegian med disse grepene her viser at de skal være norsk og fokusere på Norge og Norden. Når pakken til flyselskapene kommer så vil den være gunstig for Norwegian, og det grepet her tror jeg åpner døren for dem, spår Elnæs.

Norwegian meddeler at pandemien har hatt store konsekvenser for luftfarten:

«Reiserestriksjoner har påvirket etterspørselen dramatisk, spesielt etter langdistansereiser. Hele Norwegians Dreamliner-flåte har stått parkert siden mars 2020, og det er stor usikkerhet knyttet til etterspørselen på langdistanseruter fremover. Med slike forutsetninger er ikke Norwegians langdistansedrift levedyktig, og selskapet har derfor besluttet å avvikle den», skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vårt viktigste fokus nå er å bygge et sterkt og lønnsomt Norwegian slik at vi kan sikre så mange arbeidsplasser som mulig fremover. Det vil ta lang tid før etterspørselen etter langdistansereiser er tilbake, og derfor har vi valgt å konsentrere oss om et sterkt europeisk nettverk når vi kommer ut av reorganiseringsprosessen. Denne beslutningen vil dessverre påvirke mange av våre medarbeidere, og på den måten er dette en tung beslutning å ta. Jeg vil rette en stor takk til alle berørte kolleger for deres mangeårige innsats i Norwegian, sier Schram.

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden