Ny sjokkmåling for Ap: Skrekktall i Oslo

- En skikkelig drittmåling, sier Ap-nestlederen etter nok en gang å bli slått av Trygve Slagsvold Vedum.

Arbeiderpartiet går kraftig tilbake og får den andre smellen på én uke, i en fersk meningsmåling Infact har utført for Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa.

Partiet får en oppslutning på rekordlave 18,4 prosent, som er tilbake hele ni prosentpoeng fra stortingsvalgresultatet i 2017, da de fikk 27,4 prosent.

- Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Forrige helg skapte det også sjokkbølger da Arbeiderpartiet fikk 17,5 prosent i Nationen og Klassekampens måling.

I målingen er 3245 personer i hele landet spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen. Målingen er tatt opp 13. januar, og feilmarginen ligger mellom 0,5 og 1,5 prosent.

Sjokktall i Oslo

Arbeiderpartiet går særlig tilbake i hovedstaden, der partiet sitter med makten og har byrådslederen. I målingen får partiet en oppslutning på 14,3 prosent i Oslo. Et fall på nesten sju prosentpoeng fra lokalvalget i 2019, da de fikk 20 prosent av stemmene.

Samtidig har Senterpartiet vind i seilene i Oslo, og får et resultat på 5,9 prosent. Det ville gitt partiet minst én stortingsplass fra hovedstaden, noe som ikke har skjedd på 28 år. Dermed ville tidligere Ap-profil Jan Bøhler, som i fjor meldte overgang til Senterpartiet, seilt rett inn på Stortinget.

- Det er en veldig god Oslo-måling, og Jan Bøhler som er vår førstekandidat er en utrolig dyktig politiker som tør å løfte også vanskelige spørsmål. Det ville vært et stort tap om han ikke blir på Stortinget i neste periode, men det har vi stor tro på å få til, sier Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, til Nettavisen.

Her er resultatene for de andre partiene i Oslo: Høyre: 33,3 prosent, Frp: 7,6 prosent, KrF: 2,2 prosent, Venstre: 2,7 prosent, SV: 14 prosent, Rødt: 5,2 prosent, MDG: 12,8 prosent og andre partier: 2,0 prosent.

Totalt 309 er personer i Oslo spurt om hva de vil stemme i stortingsvalget, og feilmarginen ligger mellom 1,6 til 5,3 prosent.

- Tydelig marsjordre

Skjæran vedgår at de må jobbe hardt fram mot stortingsvalget.

- Målingen viser flertall for en regjering av Ap, Sp og SV. Det er en tydelig marsjordre som vi tar på alvor. Det inspirerer til innsats for å løfte Arbeiderpartiet. Vi må jobbe hardt for å vise fram den jobben vi gjør for å hjelpe vanlige arbeidsfolk og bedrifter gjennom krisen, sier han.

Senterpartiet er størst

På landsbasis er det nå Senterpartiet som er den store vinneren, og er igjen større enn Arbeiderpartiet i denne målingen. Partiet får en oppslutning på 20,5 prosent, som er en dobling av resultatet sammenlignet med stortingsvalget i 2017.

- Selvfølgelig blir jeg glad når vi går fram, for det er en tillitserklæring, men jeg tar ingen stemmer for gitt, sier Vedum til Nettavisen.

Han mener det er partiets tydelighet over tid flere saker, som nå gir uttelling.

- Folk er lei av sentraliseringspolitikken som regjeringen har ført i sju år, og der har Senterpartiet vært tydelige i lang tid på en annen kurs. Vi tør å si det som er litt opplagt, at vi må sikre egne naturressurser og verdiskaping i hele Norge, sier han.

- Hva tenker du om at dere nå er større enn Arbeiderpartiet?

- Jeg tenker at ingen partier kan ta noen stemmer for gitt, og vi i Senterpartiet har ikke fått en eneste stemme ennå. Partier er verktøy for folk, og ingen partier kan ta en stemme for gitt. Jeg mener selvfølgelig at Senterpartiets løsninger er gode, så får folk vurdere det. Men Arbeiderpartiet svarer godt for seg selv, sier Vedum.

Resultatet ville også doblet partiets stortingsgruppe, fra 19 til 39 representanter.

- Bør Senterpartiet nå få statsministeren, om det blir rødtgrønt flertall etter valget?

- Jeg mener vi skal gjøre en forskjell for folk, styrke kommunene og sikre folks arbeidsplasser, det er det som er det viktige. Posisjoner er ikke et mål, bare et middel, er det han vil si om det, men påpeker at de ønsker en Sp-Ap-basert regjering.

Venstre blir halvert

I Infact-målingen er Høyre fortsatt landets største parti, med et resultat på 24,1 prosent. Dette er omtrent på samme nivå som forrige stortingsvalg, på 25 prosent.

- Høyre og regjeringen jobber hver eneste dag nå med å håndtere viruset, høy ledighet og de utfordringene norske arbeidsplasser står overfor. Det må skapes nye jobber og vi skal trygge velferden. Denne målingen er en hyggelig tillitserklæring til jobben som gjøres, sier Høyre-nestleder Tina Bru til Nettavisen.

KrF får en oppslutning på 4,7 prosent, som er fram fra 4,2 prosent i 2017-valget.

Verre går det imidlertid for regjeringspartiet Venstre, som halverer sitt resultat fra forrige stortingsvalg, med en oppslutning på 2,1 prosent. Partiet ville dermed endt med kun én stortingsrepresentant med et slikt valgresultat.

Her er resultatene for alle partiene:

Frp: - Veldig dårlig

Men også Fremskrittspartiet går på en smell i målingen, med en oppslutning på 8,6 prosent. Det er nesten en halvering fra valgresultatet i 2017, da de fikk 15,2 prosent.

I Nettavisens desembermåling gikk også Fremskrittspartiet tilbake, og fikk det dårligste resultatet som noen gang var målt av Sentio. Partiet gikk tilbake hele 4,5 prosentpoeng fra november, til en rekordsvak oppslutning på 8,8 prosent.

Nå får partiet altså et enda dårligere resultat.

- Dette er en veldig dårlig måling. Nivået ligger litt under gjennomsnittet av de andre målingene i januar. Men uansett er nivået for lavt, sier Frp-nestleder Terje Søviknes til Nettavisen.

Søviknes har likevel tro på at de skal klare å ta seg opp igjen.

- Jeg håper at vi får en mer normalisert politisk debatt fremover hvor vi kan diskutere andre saker enn koronarelaterte spørsmål. Jeg tror at når Frp får satt sine saker på dagsorden så pleier vi å øke i oppslutning, sier han.

Bru mener hele borgerlig side nå må overbevise flere velgerne:

- Jeg ser at det er mindre hyggelige tall for særlig Frp og Venstre enn det er for oss. Det betyr at hele borgerlig side har en jobb å gjøre med å overbevise flere velgere, skal vi sikre fire nye år med Erna som statsminister, og ikke noe Vedum eller Støre-ledet med MDG og Rødt med hånda på rattet. Det er det siste Norge trenger, sier hun.

SV: - Ikke uten oss

En partileder som derimot kan smile mer, er SV-leder Audun Lysbakken, som er større enn Fremskrittspartiet, med en oppslutning på 8,7 prosent.

- Dette viser at mange ønsker å stemme for miljø, rettferdighet og ny regjering. En stemme til SV kan gi deg alle tre. Vi vokser fordi folk er lei av økende forskjeller og en regjering som hele tiden somler i kampen mot arbeidsløsheten, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen, og legger til:

- Det er på tide å prioritere de mange her i landet, ikke de få på toppen. Og vi vokser fordi svært mange er utålmodige etter å se handling mot klimakrisen, ikke bare prat.

Lysbakken mener målingen viser at SV kan gjøre et svært godt valg til høsten.

- Det viser også at det ikke finnes noen vei til et nytt flertall uten oss. Vi vil sikre en rødgrønn regjering, og hindre en sentrumsregjering med kun Sp og Ap. Dessuten viser denne målingen at SV kan bli Stortingets fjerde største parti og større enn Frp, det hadde vært gøy å få til i september, sier han.

MDG: - Veldig bra måling

I målingen får Miljøpartiet de Grønne (MDG) 5,8 prosent, og Rødt 4,0 prosent. Dermed er begge de to småpartiene over den magiske sperregrensen.

- Dette er en veldig bra måling for oss. Mange ser at klima- og naturkrisen er den største urettferdigheten i vår tid, og at vi handler der regjeringen svikter. Vi kjemper for at det skal være lett å velge miljøvennlig, uansett hvor du bor. Og for en fremtid med trygge jobber, der vi tar vare på naturen og barna, sier MDG-leder Une Aina Bastholm til Nettavisen.

Rødgrønt flertall

Dersom målingen hadde vært valgresultatet, ville det vært flertall for å bytte ut Erna Solberg (H) som statsminister. De tre rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, ville sammen fått flertall på Stortinget, med totalt 86 stortingsrepresentanter.

De borgerlige regjeringspartiene ville sammen med sin tidligere regjeringspartier Frp, fått 66 representanter på Stortinget.

Flere kvinner til Ap

Ser man på bakgrunnstallene til målingen, så er det litt flere kvinner enn menn som sier de vil stemme på Arbeiderpartiet, 19 prosent kvinner mot 17,9 prosent menn.

Større forskjell ser man i Fremskrittspartiet, der 11,3 prosent av mennene sier de vil stemme på partiet, mens bare 5,6 prosent av kvinnene vil gjøre det samme.

Også Senterpartiet har flest mannlige velgere. 22,1 prosent av mennene vil stemme på partiet, og 18,8 prosent av kvinnene.

