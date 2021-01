Super-Bøhler med stø kurs for Stortinget

I striden mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i hovedstaden opptrer Jan Bøhler nå som reneste Super-Mario.

Som den gamle spillhelten fra Nintendo er også stortingsrepresentant Jan Bøhler (68) superveteran. Akkurat nå gjør han vei i vellinga for Senterpartiet i hovedstaden.

Ifølge den ferske meningsmålingen Infact har utført for Nettavisen og flere Amedia-aviser, kan den tidligere Ap-politikeren bli den første Senterparti-representanten fra Oslo på 28 år, med hele 5,9 prosent av velgerne bak seg.

Det er nesten tre ganger mer enn siste stortingsvalg, da Sp endte med 2,1 prosent av stemmene.

Det skjer altså samtidig som Arbeiderpartiet kan gå mot et av sine verste valg i Oslo noensinne, med 14,3 prosent på målingen.

Så vil det selvsagt komme et ras av ulike forklaringer på det som nesten kan kalles en liten revolusjon blant de stemmeberettigete i Oslo.

Noen vil peke på Jan Bøhlers personlige egenskaper, og at Oslo Arbeiderparti tullet det alvorlig til for seg da de kom på kant med Bøhler i fjor høst.

Noen vil skylde på byrådsleder Raymond Johansen og samarbeidet med MDG i styringen av hovedstaden, særlig i bompenge- og miljøpolitikken.

Mens andre vil snakke om den generelle nedgangen til Arbeiderpartiet og den manglende begeistringen rundt partileder Jonas Gahr Støre.

Alle disse forklaringene har noe for seg. Velgervandringen fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet er tydelig over hele landet, og det er liten tvil om at stridighetene rundt Støre har effekt også i Oslo.

Vi vet også at mange tidligere Arbeiderparti-velgere reagerer på det de oppfatter som Johansens «lefling» med miljøbevegelsen, særlig når det gjelder bompenger, manglende parkeringsplasser og satsing på sykkel- og kollektivtrafikk - stikk i strid med det de oppfatter som arbeiderbevegelsens «tradisjonelle» verdier.

Og nettopp her står «diesel-partiet» Senterpartiet klar til å ta imot.

Jeg tror likevel at Jan Bøhlers personlige egenskaper utgjør den viktigste delen av forklaringen:

Særlig tror jeg mange følger ham over i et nytt parti på grunn av det vi kan kalle østkant-politikken. Her har Jan Bøhler klart å framstå som tydelig både når det gjelder kriminalitetsbekjempelse, fattigdom, etniske ulikheter, tvangsekteskap og familievold, for å nevne noe.

Her har han paradoksalt nok også fått hjelp fra Fremskrittspartiet, fordi et stort flertall av velgerne i hovedstaden oppfatter Oslo Frp som altfor ekstreme, særlig når det gjelder innvandring.

Det synes jo også Fremskrittspartiet selv, som har parkert de såkalt nasjonalkonservative og satt hele fylkespartiet under administrasjon. Nettopp fraværet av framstående Frp-politikere i Oslo har nok også åpnet et rom for Senterpartiet og Jan Bøhler i hovedstaden.

Likevel skal vi ikke glemme de rent personlige egenskapene. Jeg tror velgerne har behov for å like dem vi skal stemme på, og at dette ofte blir undervurdert i politiske analyser.

Her har Jan Bøhler klart å framstå som en folkelig, likandes kar som møter velgerne ute på kjøpesentre og T-banestasjoner, mens kritikken om at han i stor grad har latt være å møte opp på partimøter preller av.

På den andre siden framsto de sårede Arbeiderparti-kollegene som ualminnelig sure og grinete da Bøhler meldte seg ut i fjor høst. Da satt skjellsord som «jævla sviker» løst, samtidig som tidligere «venner» nærmest sto i kø for å fortelle hvor skuffet eller rasende de var.

Ikke bare tror jeg mange reagerer på den slags ordbruk, den gir også uttrykk for en elendig partikultur. Slikt biter velgerne seg merke i, og husker lenge, i alle fall fra september til januar.

Om de husker det helt fram til stortingsvalget i høst, gjenstår å se. Stemningsbølger kan snu, og som mange spill-entusiaster vet: Også Super-Mario kan kræsje, både ofte og spektakulært.

