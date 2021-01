Olav Thon gir bort 26,5 millioner kroner

Gjør nye tildelinger til forskning gjennom Olav Thon-stiftelsen.

Olav Thon Stiftelsen har etter innstilling fra stiftelsens fagråd under ledelse av rektor Svein Stølen, Universitetet i Oslo, besluttet å dele ut fire faglige priser og finansiell støtte til to forskningsprosjekter for 2021.

– De bistår alle med fremragende, vitenskapelige innsats på svært viktige områder, sier Olav Thon som er styrets leder.

Den internasjonale forskningsprisen for 2021 tildeles direktør og professor Eske Willerslev, Senter for geogenetikk, ved Københavns universitet i Danmark. Prisen er på 5 millioner kroner.

– Eske Willerslev er en evolusjonsgenetiker som har etablert nye forskningsfelt og forvandlet vår forståelse av human evolusjon, patogenevolusjon og miljøendringer. Hans forskning har hatt stor innflytelse også på andre fagfelt, som medisin, økologi, arkeologi og miljøvitenskap, står det i stiftelsens pressemelding.

Vinner av prisen for fremragende undervisning 2021:

Førsteamanuensis Sigrunn Eliassen, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Institutt for helse og samfunn Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Tobias Slørdahl, Institutt for klinisk og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Disse tre mottar 500.000 kroner hver.

Mottakere av Olav Thon Stiftelsens støtte til nordiske forskningsprosjekter i medisin 2021:



1) Ny lokalbehandling av hoftebrudd ved benskjørhet. En regenerativ medisinsk tilnærming for å forbedre implantatfestet i ben med benskjørhet og begrense antall operasjoner ved prosjektledere: Professor Lars Lidgren, Universitetet i Lund, Sverige og professor Ming Ding, Syd-Dansk universitet, Odense, Danmark.

Prosjektet støttes med 10 millioner over 4 år.

2) Dekode sårbarhet og konnektivitet i motoriske nevroner i ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), ved prosjektledere: Førsteamanuensis/gruppeleder Ioanna Sandvig, førsteamanuensis/gruppeleder Axel Sandvig, NTNU, Norge, ass. professor/dosent Eva Hedlund, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Prosjektet støttes med 10 millioner over 4 år.

