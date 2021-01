Brutale tall: LO-medlemmer vender Jonas Gahr Støre ryggen

Det er flere LO-medlemmer som vil kaste Jonas Gahr Støre som Ap-leder, enn det er LO-medlemmer som vil beholde ham.

Det var en gang at Arbeiderpartiet (Ap) som la listen på 36,9.

I Nettavisens ferske måling får Arbeiderpartiet 18,4 prosent. Like etter nok en grufull måling på 17,5 prosent, åtte måneder før skjebnevalget.

- Ingen kan være fornøyd med dette nivået. Ambisjonene er langt større, sier LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen til Nettavisen.

Han er tydelig på at LOs mål er at Arbeiderpartiet blir landets største parti, slik at dagens regjering kan byttes ut til høsten.

«Vi vet at når flere enn 50 prosent av våre medlemmer stemmer Arbeiderpartiet (Ap), så vinner Arbeiderpartiet valg,» sa Gabrielsen i et større Nettavisen-intervju i desember 2019.

Ap nyter godt av tette bånd til mektige LO - landets største arbeidstakerorganisasjon med over 950.000 medlemmer. Ved stortingsvalget i 2017 stemte 38 prosent av LOs medlemmer på Ap, noe Gabrielsen beskriver som «altfor dårlig».

- Ikke noe problem om Vedum blir statsminister

Murringen som er kommet til overflaten internt i Ap, gjør seg også gjeldende i LO.

- Det er ikke noe problem for meg om Trygve Slagsvold Vedum (Sp) blir statsminister. Han er dyktig, har lang erfaring, stor tillit og har vist gode samarbeidsevner, sa regionsleder i Fagforbundet, Trond Helland til NRK Dagsrevyen onsdag.

- Det er heller ikke nødvendig at statsministeren kommer fra det største partiet.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen er av en annen oppfatning:

- Jonas er vår kandidat til å lede en Ap-ledet rødgrønn regjering, sier han til Nettavisen.

Lite å juble for

Vi har søkt folkedypet for å få flere svar på Arbeiderpartiet og leder Jonas Gahr Støre, her med fokus på hva LO-medlemmene blant de spurte, har svart.

I den ferske meningsmålingen utført av InFact på oppdrag fra Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa 13. januar, svarer 3245 respondenter som vist under.

Kun 8,7 prosent av de spurte LO-medlemmene mener Støre gjør en «svært god» jobb. 16,9 prosent legger seg helt i den andre enden av skalaen.

- Støre har tapt to valg

Regionsleder Trond Helland påpeker at det er en utfordring for Støre at han har «tapt to valg», men mener likevel det er for sent å bytte ham ut før valget.

- Det toget er gått.

Gabrielsen er opptatt av at Støre ikke har ansvar for Aps fall alene:

- Partiets politikk og strategi er ikke noe enkeltpersonforetak. Det er en samlet ledelse som står bak den og som er enstemmig valgt på landsmøtet, sier Gabrielsen til Nettavisen.

Han påpeker at politikken er forankret i både sentralstyret og landsstyret.

- Vi har derfor et felles ansvar å løfte oss opp igjen.

Hele 40 prosent av de spurte LO-medlemmene mener Støre bør byttes ut på landsmøtet 15. til 18. april.

- Til høsten

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning beskriver overfor Nettavisen oppslutningen på 17,5 prosent som «historisk svak».

- Hvor sannsynlig er det at vi kan få et lederskifte før stortingsvalget?

- Jeg tenker det er lite sannsynlig at det blir et lederskifte før valget, men hvis Ap ikke kommer i regjering – eller Støre ikke blir statsminister – kommer nok diskusjonen opp, sier Bergh til Nettavisen.

- Som leder har Støre noe av skylden for at Ap har kommet i skyggen av Sp. Mange velgere er opptatt av distriktspolitikk og Sp har lykkes mye bedre med å hevde seg som et tydelig opposisjonsparti, legger han til.

Mulig arvtager?

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen sier mener Ap nå må se utover:

- Vi står oss nå på å bruke all vår kraft og energi utad. På løsninger for dem som nå står uten jobb i en svært usikker tid, og på forskjellene som øker mellom folk og i landet, sier Gabrielsen til Nettavisen.



- Har du lyst på jobben på sikt, Gabrielsen?

- Nei, svarer han kontant.

De 3245 respondentene svarer også på «Hvor god synes du Aps politikk er på følgende fire områder?»

Sentrum/periferi Olje/klima Innvandring Satsning på offentlig vs privat virksomhet



Som tabellene under viser, er det Aps innvandringspolitikk som skårer høyest på «svært dårlig» blant LO-medlemmene. Deretter følger olje- og klimapolitikken, distriktsprofilen og satsingen på offentlig versus privat virksomhet.

Her er funnene:

