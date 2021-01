Massevaksinasjonen har startet i Oslo

- Hadde vi fått så mange vaksiner vi ønsket, hadde vi klart det på fem uker, sier Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at Oslo har kapasitet til å vaksinere 110.000 innbyggere i uka dersom kommunen får tildelt nok vaksiner.

– Det skal ikke stå på oss. Vi er klare for å sette så mange vaksiner som mulig så raskt som mulig, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse torsdag.

Pressekonferansen ble holdt i forbindelse med at Oslo torsdag begynte å vaksinere hjemmeboende eldre, etter at alle sykehjemsbeboere som har ønsket vaksinen nå er vaksinert. På pressekonferansen sa Johansen at Oslo har kapasitet til å vaksinere 110.000 innbyggere i uka, og at det kan vaksineres sju dager i uka i alle bydeler.

– Hvor raskt vi får vaksinert befolkningen avhenger selvfølgelig av hvor mange vaksiner vi får. Det er ikke opp til meg. Det er opp til nasjonale helsemyndigheter, og selvfølgelig EU, sier Johansen.

Arne Svein Jul Bekken (85) fikk sin første dose med koronavaksine i Bydel Bjerkes lokaler torsdag formiddag. Dette sprøytestikket markerte starten på massevaksinasjon mot korona av personer som ikke bor i institusjoner.

