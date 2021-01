Kjendissønnen Amadeus Sögaard trer inn i rampelyset: – Jeg er klar nå

Kjendissønnen har bevisst holdt seg unna kjendislivet.

Amadeus Sögaard (22), sønnen til Carola Häggkvist (54) og Runar Søgaard (53), trer snart inn i rampelyset.

Kjendissønnen har nemlig levd et relativt skjermet liv sammenliknet med sine berømte foreldre, men i en ny dokumentar på TV3, Viaplay og Viafree skal han i slutten av januar invitere seerne inn i livet sitt og dele mer av seg selv.

– Jeg er klar for å vise mitt fulle potensial, sier 22-åringen i en pressemelding fra NENT Group.

«Amadeus - mer enn en sønn» har premiere 30. januar på TV3, Viaplay og Viafree. Se traileren i videoen øverst i saken!

Avslører hemmelighet

Amadeus Sögaard har som nevnt levd et relativt tilbaketrukket liv, men i denne dokumentaren vil seerne få presentert et «aktuelt, personlig og nært portrett» av ham.

– Dette vil være min måte å rolig svare på spørsmål som finnes eller vil dukke opp rundt meg, og hvor jeg kan vise et sant bilde, sier 22-åringen i pressemeldingen fra NENT.

– Jeg har aldri søkt kjendistilværelsen fordi jeg har sett baksiden av det. Nå er jeg klar til å ta et skritt fremover, legge til et lag i livet mitt og vise mer av meg selv, legger han til.

I dokumentaren skal også en hemmelighet avsløres, men hva dette er får ikke seerne vite før premieren 30. januar. TV-kameraene var også med da Amadeus fortalte hemmeligheten til moren sin, artisten Carola Häggkvist.

Ifølge NENT vil denne hemmeligheten «få livet hans til å ta en helt ny vending sammen med elitefotballen».

Dokumentaren følger også 22-åringens fotballkarriere i den svenske klubben IF Brommapojkarna.

Personlig portrett

Det var fotballen som også introduserte Amadeus Sögaard for muligheten for en personlig dokumentar, da programleder Ola Wentröm - som blant annet jobber med Premier League og Champions League for medieselskapet NENT Group - fikk muligheten til å følge kjendissønnen.

– Det er en superinteressant journalistisk oppgave å kunne beskrive en helt anonym superkjendis, som har levd i skyggen av en oppmerksomhet som nesten ingen andre svensker har vært utsatt for, sier Wenström om dokumentaren.

– Dette er et dokumentarisk personlig portrett som beskriver ekstreme utfordringer også for en privilegert person, og at prisen på publisitet kan være høy, legger han til.

Amadeus Sögaard veksler på å bo sammen med moren Carola Häggkvist og faren Runar Søgaard, og de medvirker begge i den kommende dokumentaren.

