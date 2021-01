Knut-Erik måtte betale dieselpris for elbilparkering: - Helt forkastelig kundebehandling

Knut-Erik Merdem trodde kommunen endret betalingen automatisk. Det ble en dyr misforståelse.

- Jeg byttet registreringsnummer og tenkte at resten gikk av seg selv.

Det sier Knut-Erik Merdem. I begynnelsen desember solgte han sin gamle dieselbil og kjøpte elbil. Merdem bor på Sinsen i Oslo, og må betale for beboerparkering.

Fra mars 2020 ble betaling for beboerparkering også innført for elbiler. Men prisen er en helt annen enn for bensin- og dieselbiler. Fra nyttår koster det 75 kroner i måneden og ha tillatelse til å parkere elbilen - parkeringstillatelse for en bensin- eller dieselbil koster 450 kroner i måneden.

Men hvis du ikke passer veldig godt på, kan du ende opp med å fortsette å betale dieselpris for elbilen.

- Jeg hadde klikka i vinkel!

For selv om man omregistrerer bilen i systemet, blir det ikke fanget opp at man bytter til en bil det er billigere å parkere.

Bymiljøetatens nettside opplyser om de nye prisene, men det er ingen informasjon om at prisen du har betalt, beholdes i systemet selv om du har registrert et bytte til elbil.

Merdem oppdaget dette først da han så at kommunen trakk beløpet for dieselbil etter at byttet til elbil var registrert i systemet:

- Man får jo ingen informasjon om dette! Hvis du bytter mobilabonnement, blir det registrert med en gang, mens Bymiljøetaten tillater seg å ikke informere om dette i det hele tatt. Jeg hadde klikka i vinkel om et privat selskap hadde opptrådt sånn.

- Du får se hva som lønner seg

Ni dager etter Merdems henvendelse kom dette svaret fra etaten:

«Det er dessverre per i dag ikke mulig for systemet å justere prisen når man først har hatt en fossilbil»

Etaten opplyser om at avtalen Merdem har for dieselbilen må avsluttes, og en ny avtale søkes om, før han får betale elbil-pris for parkeringen.

Men glassklart er ikke svaret:

«Du får se hva som lønner seg for deg da prisene gikk opp 01.01.2021. Det kan hende det lønner seg å beholde den du har nå til den går ut».

- Her er det altså en monopolist som bruker brukte ni dager på å svare, og i mellomtiden må jeg betale for en ny måned. Jeg kunne jo kuttet betalingen med en gang, hvis jeg hadde fått raskere beskjed, sier Merdem.

- Helt forkastelig

Å bytte bil i systemet kan du gjøre to ganger i året, og det er gjort på et blunk.

Men på Bymiljøetatens nettsider er det ingen informasjon om hva som skjer når man skal bytte fra dieselbil til elbil - som det er rimelig å anta mange gjør nå. Over halvparten av alle nyregistrerte biler var elbiler i 2020, og to tredeler i desember.

Knut-Erik Merdem hadde forventet at siden det er så enkelt å bytte bil i systemet, ville det også fange opp at han hadde byttet fra diesel- til elbil. Han trodde dermed også at betalingen ville bli justert automatisk.

Svaret fra etaten, i tillegg til at Bymiljøetaten varsler opptil 14 behandlingstid for en ny søknad, har gjort at Merdem nå har betalt dieselpris for to måneder.

Basert på informasjonen han har fått personlig og det som opplyses på nettsiden, har han antatt at han må betale gateparkeringspris fra oppsigelse til en ny søknad er godkjent.

- Dette er helt forkastelig og en helt elendig kundebehandling, sier Merdem.

- Registreres på dagen

Elise Westhagen Fangberget, spesialkonsulent i Bymiljøetaten, forklarer at systemet opprinnelig ble utviklet for én type avgift og dermed ikke er tilpasset at avgiften endres i forbindelse med bytte til elbil.

Tillatelsen til beboerparkering kan ikke byttes verken mellom kjøretøygrupper (bil og MC) eller drivstoffgrupper (el og fossil), fordi det er ulik pris på tillatelsene, og det er ingen planer om å endre dette, opplyser Fangberget.

- Men hvorfor har dere ikke tilpasset systemet til dette, når så mange bytter til elbil?

- Har man delbetaling, inngår man en avtale med betalingsleverandøren. Vi kan ikke gå inn og hente ut info fra kortselskapene. Kunden har ikke heller ikke krav på refusjon ved delbetaling, som er knyttet til det opprinnelige beløpet - fordi vi ikke kan endre teknisk på tillatelsen. Derfor må man man da heller søke om en ny tillatelse.

- Men på nettsiden varsles 14 dager saksbehandling. Da risikerer man å måtte betale gateparkering mens man venter på et svar?



- Full betaling avsluttes umiddelbart - og man får tilbakebetalt alt over 200 kroner i løpet av noen dager. Det er svært usannsynlig at dette tar 14 dager, hvis man eier bilen selv. Da går dette som regel automatisk gjennom, og man får ny tillatelse med en gang søknaden er registrert, i løpet av en dag.

Har du betalt for gjeldende måned, vil tillatelsen gjelde ut måneden uansett bilbytte, men du kan ikke få refundert beløpet, selv om du har byttet til en rimeligere tillatelse, opplyser Fangberget.

Men følger du ikke med, kan det altså bli dyrt. Knut-Erik Merdem har så langt betalt 750 kroner, i stedet for 150 kroner, for å parkere i to måneder med elbil.

