Siegfried Fischbacher fra «Siegfried & Roy» er død

Siegfried Fischbacher, kjent fra magikerduoen «Siegfried & Roy», er død. Han ble 81 år gammel.

Ifølge den tyske avisen Bild gikk magikeren bort i Las Vegas onsdag kveld. 81-åringen hadde kreft, og det er magikerens søster som bekrefter dødsfallet overfor avisen.

– Han sovnet stille og fredelig inn, sier hun.

Fischbachers makker, Roy Uwe Ludwig Horn, gikk bort i 2020. Han ble 75 år gammel og døde av korona.

Verdenskjent magikerduo

Siegfried & Roy var i en årrekke kjent for sitt magi- og illusjonsshow i Las Vegas - der de brukte ville kattedyr i showene.

Deres siste offisielle show var i 2003, men duoen returnerte til scenen med jevne mellomrom helt frem til 2009.

Kombinasjonen magi og kattedyr kom av at Siegfried var illusjonist og Roy vokste opp blant eksotiske dyr. Totalt hadde de nesten 6000 show sammen, stort sett på hotellet The Mirage i Las Vegas.

Årsaken til at de la ned showet i 2003 var at Roy Horn ble skadet da en tiger angrep ham under et show. Han døde som nevnt av korona i mai i fjor.

