V75-fest på Forus - du kan vinne enorme 12 millioner

Bankeren er under en rivende utvikling! Hjemmehest med superform - slår til som en godbit? Hjemmhest som er bedre enn raden - må passes nå! Du tar vel rygg på våre oppdaterte V75-vurderinger lørdag?

Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 er i gang klokken 15.00



Forus byr på en spennende V75-omgang lørdag, og her kan man altså vinne enorme 12 millioner kroner! Flere av løpene er svært jevne, og spesielt V75-innledningen var en ordentlig nøtt å knekke. Når det gjelder den beste bankeren i omgangen så støtter vi oss igjen til Stall Hamre, og nå dreier det seg om 1 Hat Trick i finalen. Så rett og slett helt fantastisk ut når den jogget 13,1/2100ma sist, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt.

Her er våre fyldige V75-vurderinger:

V75-1 : 3 Vestpol IL – Innledningsløpet er svært jevnt/åpent, og ingen er fakta helt sjanseløs om man velger å gå bredt ut. Vår ide har alltid hatt farten, men den har slitt med viljen, og dermed har det ikke blitt veldig mange seire. Nå er den mer på hugget enn noen gang, og gikk et enormt løp etter en ganske grov galopp sist. Var fakta 40m bak 2 V.G. Prinsen når den fant travet sist… Slike løp kan naturligvis koste mer enn det smaker, men vi setter den uansett ført. 12 Komnes Bork – Er best, og vi dobler derfor opp a-gruppen. Var veldig fin under sal sist, rapportene på den etter en liten pause er oppløftende, og fra et perfekt spor i volten kommer nok Gaustad fykende direkte. Motbudet.



9 Mietor – Føler vi er på vei mot formen, og den fullførte bra på en oppjaget sprint sist. Da viste klokken 22,2 s 1000m. Nå passer distansen bedre, den har fått et løp i kroppen etter opphold, og får stå som løpets klare outsider. 2 V.G. Prinsen – Avgjorde knepent, men sikkert sist, og er på vei mot storformen. Står riktig til på strek, kusken er knallgod, og V.G. Prinsen er en av flere som kan vinne dette.

Vår rangering : A : 3-12 B : 9-2-7-10 C : 11-6-1-8-4-5

V75-2 : 6 Rare Glide – Vant enkelt etter en sluttrunde i 16-fart sist, og var bra. Gjør nesten bare fine løp, og det er en klar sjanse for at den kan bli sluppet tidlig til tet her. Skulle det skje, ja, da er dette løpet normalt kjørt. Usikkerhetsmomentet er at den nå starter for tredje gang på ganske kort tid, og slikt sliter på knallharde vinterbaner.



1 B.J’S Brogård – Kommer ut fra stallen til dyktige Refsland, og den er fikset litt på siden det siste løpet. Har en god del inne, og den kan vinne dette på en god dag. Det soleklare motbudet. Skrellen i løpet kan muligens 12 Loutanic være. Er egentlig ikke så verst, og har tidligere vært ute mot vel så gode hester som dette. Så helsemessig finere ut enn på lenge på Sørlandet sist, og vi føler at det er litt form på gang her. Skal med som et mulig supersjokk om favorittene garderes.



11 Grand Yankee – Er vel ingen hest vi er veldig glade i, men den gjør det OK når den først dukker opp i banen. Fikk maks sist, men er nå 20m billigere ute enn for eksempel 9 Fixing The Shadow fra den starten. Spurtet svært oppløftende mot gode hester nest sist, og på sitt beste er den altså ikke så verst.

Vår rangering : A : 6 B : 1-12-11-5-9-2 C : 10-7-4-3-8

V75-3 : 10 Verdals Torden – Var en ekstrem vinnermaskin tidligere, men har ikke vist slike fine takter på en veldig god stund nå. Kom ut som en «ny hest» sist, og gikk virkelig i strikkene igjen. Var ordentlig pigg på bittet, og feilet som helt klink i den siste svingen. Kom sterkt tilbake som disket, og tapte ikke med så mye. Er lynrask fra start, den vil få seg en fin posisjon direkte, og er den som sist, ja, da kan den skrelle mot helt riktig motstand. 11 Aasvind – Denne har nok Gaustad satt opp for oppgaven på lørdag da den står perfekt inne i grunnlaget. Ble felt av banen sist, men har ellers gjort flere fine løp. Dukker opp helt der fremme om den bare er på humør for dagen.

8 G. Sola – Gikk et meget sterkt løp etter galopp sist, og stod da likt med 15 Kleppe Vesten som den her står 20m foran. Kan vinne, men da må den skikke seg. Løpets klare outsider. 15 Kleppe Vesten – Vant sist, men den ser ikke helt 100% ut, og var også nære galoppen inn på oppløpet. Har ingen enkel oppgave foran seg nå, og for oss er den kun en av flere. 13 Gompens Hønk – Trodde vi HARDT på etter pause sist, og den vant også meget sikkert. Gikk da foran, men er nok best om den får gå med i rygger. Ventes ytterligere forbedret til lørdagens løp, og selv om den er noe hardere ute så plukker vi den tidlig på.

Vår rangering : A : 10-11 B : 8-15-13-9-5-14 C : 2-6-1-7-3-4-12

V75-4 : 5 Marvellous Tooma – Får det sydd opp, og blåser inn til seier? Vi er fakta veldig inne på akkurat det. Kom ut etter pause sist, og gjorde jobben fra tet da. Er nok best når den får angripe bakfra, og det gjør den nå. Har en stor sjanse, og favoritten er veldig motivert.



2 Jailhouse Banker – Avgjorde uten å imponere noe veldig sist. Er nok klart best når den får tet, og det gjør den her. Skulle Svein Ove Wassberg bare få dempe litt i førsterunden så blir ikke denne enkel å plukke ned. 4 Gogo Hall – Var under pari sist, men rapporteres å være tilbake på sitt beste i jobbene. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og det tror vi ikke den greier. Er derfor mer trippel enn seiersaktuell i våre øyne. Skulle den likevel få et annet opplegg så er den naturligvis ikke sjanseløs. Outsideren.



6 Ultimate Photo – Vant sist, men slet veldig med aksjonen nedover oppløpet, og det var egentlig utrolig at Høitomt greide å holde den på beina. Til denne starten vil det bli gjort endringer, og på ren kapasitet er den fakta såpass bra at den ikke trenger å være helt borte om den bare fungerer som best.

Vår rangering : A : 5 B : 2-4-6 C : 3-1

V75-5 : 1 Kissmymuscles – Var meget god etter pause sist, og etter en tøff forsering så trykket Wiig seg til tet. Med tanke på den kjøringen så ble det naturligvis noe stumme bein til slutt, men den var uansett knallgod direkte. Er matchet for denne oppgaven, og er trolig ytterligere forbedret. Har tidligere stått likt med 4 Double Trouble E.P, og har altså en smellfin oppgave foran seg nå. Lar seg rett og slett ikke fange?



4 Double Trouble E.P. – Vant enkelt fra dødens sist, og holder sin flotte form. Er tøffere ute nå, og har ikke vært mye bedre enn Kissmymuscles når disse har stått likt. Vi er derfor usikre på om den er hard nok i skallen å hente disse 20m, og plukke ned favoritten fra dødens. Er dog den vi frykter mest. 12 Gonzales B.R. – Gjør bare fine løp, og var 9 ganger blant de tre beste på 12 starter i fjor. Blir det kjøring mellom favorittene så kan Gonzales B.R. komme inn i matchen. Er løpets klare outsider. Disse tre skiller seg veldig klart ut.

Vår rangering : A : 1 B : 4-12 C : 7-8-3-6-11-5-9-10

V75-6 : 7 Søndre Jerkeld – Var ute i monte med en urutinert rytter sist, og det løpet kan man bare sette en tykk strek over. Hadde et nytt sterkt år i fjor, og ble altså treer i NM (18. juli). Travet 21,8/2609ma da. Kommer ut etter en liten pause nå, rapportene på den er veldig fine, og distansen passer bedre enn for de fleste i dette feltet. Slår til direkte i 2021? SPILLES! 5 Brenne Banker – Var veldig hissig sist, og feilet bort en mulig seier mot oppløpet. Viste i deler av 2020 en noe dårlig skalle, og selv om den står veldig riktig inne i dette løpet så vil vi gjerne se den «krige litt» før vi tar bølgen. Vårt andrevalg.

9 Troll Solen – Er egentlig 20m feil ute nå, men i såpass små felt som dette så betyr tilleggene mindre. Vær derfor forsiktig med å undervurdere den for mye. Var god nest sist, men ikke på topp sist. Duger på sitt beste, og for oss er dette løpets klare outsider. 4 Voje Piril – Spurtet strålende sist (23,6 s 300m), og gikk pigg i mål da. Skal nå møte flere elitehester, og dette blir alt annet enn enkelt. Har dog ungdommens mot, og det trenger heller ikke å være feil. Kan vinne, men trenger smyghjelp på veien.

Vår rangering : A : 7-5 B : 9-4-8-6 C : 2-3-1

V75-7 : 1 Hat Trick – Jogget altså 13,1/2100ma, og det skal selv de på lengst tillegg få slite med å gjøre. Distansen på lørdag tror vi den takler utmerket, og blir ikke overrasket om den går 15,0/2550mv. Da må de på tillegg ned på 13-tider på distansen, og det blir ikke enkelt når de må gå i andre/tredjespor underveis. Hat Trick løste knallbra ut på volte tredje sist, og tar tet om den løser slik her. Vi er klart inne på at dette dreier seg om tet og slutt, og dette er en favoritt vi tror mye på.



7 Jet Voice – Har motstandsmessig en dønn riktig oppgave foran seg her. Har vært positiv mot eliten de siste gangene, og her er det billigere i mot. Distansen liker den dessuten skarpt, og det er denne vi frykter mest. Bak der ranker vi 8 I Am The Tiger og 3 Glazier’s Vici som begge er gode nok, og som må med om løpet garderes ytterligere.

Vår rangering : A : 1 B : 7-8-3-2 C : 5-6-4

