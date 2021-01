Kompanjongen tjente 170.000 kroner dagen: Nå har Trump fått nok

President Donald Trump har gitt ordre om å stoppe utbetalingen.

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trumps advokat Rudy Giuliani har havnet i unåde hos presidenten, ifølge Washington Post.

Fikk 20.000 dollar dagen

Avisen skriver at Trump er skuffet over advokatens juridiske håndtering av alle søksmålene i forbindelse med presidentvalget og skal nå ha stoppet advokatens utbetalinger.

Trump og hans allierte har tapt minst 50 søksmål i forbindelse med presidentvalget, som han uten dokumentasjon hevder var preget av fusk, blant annet med «ulovlige poststemmer».

Ifølge Washington Post fikk Giuliani utbetalt hele 20.000 dollar, eller rundt 170.000 norske kroner dagen for sitt arbeid for presidenten.

De mange søksmålene i forbindelse med valget har derimot ikke ført frem, og nå skal Trump ha sagt nok er nok og stoppet utbetalingene, ifølge to kilder avisen har snakket med.

Advokaten lider derimot ingen nød, om man skal tro tallene gjengitt i Yahoo Finance. Advokaten er nemlig god for rundt 45 millioner dollar, eller rundt 380 millioner norske kroner.

- Presidenten er ganske opprørt

Presidenten skal også nå være svært frustrert og «drevet av selvmedlidenhet», noe som også går utover flere av personene i hans innerste sirkel.

- Presidenten er ganske opprørt, sier en kilde til avisen.

Presidenten skal likevel være innforstått med at det nå er over, og har sagt at han vil sørge for en fredelig overtakelsen av makten når Joe Biden skal innsettes som president 20. januar.

- Presidenten har tatt det inn over seg. Det er tøft. Han mener han ble snytt, men ingenting kommer til å endre det, sier den republikanske senatoren Lindsey O. Graham.

På onsdag ble det klart at president vil bli stilt for riksrett, tiltalt for å ha oppildnet til opprør da han formanet sine tilhengere om å marsjere mot Kongressen i Washington

Washington Post skriver at Trump nå har hyret inn advokaten John Eastman til å bistår i riksrettssaken, skriver Daily Mail.

De 100 senatorene skal neste uke frikjenne eller dømme presidenten for å ha oppildnet til opprør mot staten etter at tusener av Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Skal han kjennes skyldig, må minst 17 av Trumps republikanske partifeller stemme mot ham.

