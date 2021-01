Start har akseptert bud fra Viking på Kevin Kabran

Kevin Kabran kan være på vei til Stavanger-klubben.

Starts svenske offensive midtbanespiller Kevin Kabran ser ut til å være på vei bort fra Kristiansand etter nedrykket til OBOS-ligaen. Nettavisen får torsdag opplyst at Viking har lagt inn et bud på Kabran og at klubbene på det nærmeste skal være enige om en avtale.

Etter det Nettavisen forstår skal Viking nå være i forhandlinger med Kabrans agent om hans personlige betingelser.

VG har tidligere omtalt Vålerengas interesse for Kabran. Nettavisen er også kjent med denne, men det har ikke kommet noe formelt fremstøt fra Oslo-klubben.

Tidligere i uken la Viking inn bud på Haugesunds Niklas Sandberg, men dette skal ha blitt avslått melder blant andre VG og Stavanger Aftenblad. Nå kan det altså se ut til at Viking har gått videre med andre alternativer i form av Kabran fra Start.

Vikings daglige leder Eirik Bjørnø sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Start rykket i 2020 ned fra Eliteserien og har allerede mistet flere spillere fra forrige sesong. Blant dem Christian Bolanos og Eirik Wichne.

Sportslig leder i Start Atle Roar Håland har ikke besvart Nettavisens henvendelser torsdag.

