Ny dårlig måling for Ap

I nok en meningsmåling faller Arbeiderpartiet under tjuetallet og havner på 18,4 prosent. Det er ni prosentpoeng lavere enn resultatet i stortingsvalget i 2017.

Det er InFact som har gjennomført målingen for Nettavisen , Bergensavisen, Nordlys og Nidaros.

– Dette er ei skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

Det er den tredje målingen under tjuetallet for Ap på under én uke. Onsdag fikk partiet 19 prosent i en Opinion-måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå. Forrige helg vakte det oppsikt da partiet fikk bare 17,5 prosent på Nationen og Klassekampens måling.

