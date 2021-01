Hevder fond ledet av nordmann vil kjøpe seg opp i storklubben Inter

Majoritetseierne til den tradisjonsrike Serie A-klubben skal være villig til å selge og flere hevdes å være i forhandlinger om et oppkjøp.

Det er Financial Times som hevder at EQT Group, der norske Christian Sinding er administrerende direktør, skal være i samtaler om et oppkjøp av storklubben.

Ifølge avisen skal Serie A-klubben være verdsatt til rundt 900 millioner euro. Det skal være aktuelt for EQT Group å kjøpe opp deler av eller hele andelen som majoritetseieren, den kinesiske gruppen Suning Holdings, sitter på.

- Flere har vist interesse

Interessen for den italienske fotballklubben skal imidlertid være stor. Amerikanske Arctos Sports Partners hevdes også være interessert i en avtale, men Financial Times skriver at London-baserte BC Partners skal ha kommet lengst i samtalene med Suning Holding, som har hyret inn folk fra Goldman Sachs som rådgivere i forhandlingene.

Avisen viser til at de har flere kilder som har kjennskap til disse forhandlingene og at det kinesiske selskapet ønsker å diskutere en avtale med flere parter før et eventuelt salg.

EQT Group er et av verdens største oppkjøpsfond og ifølge Financial Times forvaltet de verdier for rundt 40 milliarder euro i 2019. Selskapet ble grunnlagt i Sverige i 1994 og har fortsatt hovedbase i Stockholm, men deler av ledelsen sitter i sveitsiske Zürich. Sinding har vært sjef i selskapets equity-avdeling siden 2011.

Der er han ifølge Kapital sjef for over 700 ansatte.

En økende trend

Samtalene som nå skal pågå med Inter understreker hvordan såkalte equitygrupper - aktive eierfond - den siste tiden har gjort seg mer og mer gjeldende innen sportsverdenen. Dette skal være en følge av koronapandemien.

Mange klubber taper store penger under den pågående pandemien, spesielt på grunn av at kamper må spilles for tomme tribuner, og equitygruppene ønsker å utnytte at mange innen sportens verden nå har behov for frisk kapital i kassa.

Andre eksempler på dette er at CVC Capital Partners og Advent International er i forhandlinger om en avtale verdt 1,6 milliarder euro for å investere i de kommersielle rettighetene til Serie A. Også den tyske Bundesligaen og spanske La Liga skal være i samtaler med slike equitygrupper i forbindelse med lignende avtaler.

Milliardæren Zhang Jindong, grunnleggeren av Suning, betalte 270 millioner euro da han sikret seg en majoritetsandel av Inter i 2016. Klubben drives nå av den 29 år gamle sønnen Steven Zhang, som er president i den tradisjonsrike klubben.

Han har lenge hatt et ønske om å ta Inter tilbake i toppen av europeisk fotball og klubben har tidvis satset hardt på overgansgmarkedet for å oppnå det. Klubben har også hentet inn den rutinerte hovedtreneren Antonio Conte.

Inter-eiere taper penger

Klubben har brukt mye penger på spillere som for eksempel Romelu Lukaku og Christian Eriksen, i et forsøk på å vinne sin første Serie A-tittel siden 2010, uten å lykkes med det. Samtidig har Inter også, sammen med byrival AC Milan, offentliggjort planer om å bygge en ny stadion til en verdi av 1,3 milliarder euro innen 2023.

Den siste tiden har det imidlertid blitt sådd tvil om likviditeten til Sunings hovedgeskjeft i Kina og i tillegg tapte Inter rundt 102 millioner euro før skatt sist sesong som en følge av inntektstapene forårsaket av koronapandemien.

I september i år mistet Suning en avtale med Premier League verdt 700 millioner dollar, etter at deres TV-selskap PPTV skal ha holdt igjen betalinger og forsøkt å reforhandle kontrakten med den engelske ligaen i kjølvannet av pandemien.

Summen av dette skal være grunnen til at Suning, som eier 68,5 prosent av Inter, nå ser aktivt etter eksterne investorer til klubben. Financial Times skriver at det er ukjent hvorvidt Hong Kong-baserte Lionrock Capital, som eier 31,5 prosent av klubben, er interessert i å selge sin andel av Inter.

Financial Times opplyser om at EQT Group, Arctos og Goldman Sachs ikke har villet kommentere disse påstandene, mens Suning, Inter og BC Partners ikke har besvart avisens henvendelse om en kommentar til saken.

