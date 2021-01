Nå må du be om unnskyldning, Erna

I dag ble Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel for å trusler. Det betyr at statsminister Erna Solberg snarest bør komme med en unnskyldning til teaterfolkene bak «Ways of Seeing».

Konsekvensen er innlysende:

Når retten nå har slått fast at det virkelig var Tor Mikkel Waras samboer som sto bak truslene mot daværende justisminister og ekteparet Tybring-Gjedde, er det tydelig at Solbergs uttalelser og beskyldninger mot teatergruppa i 2019 var urimelige.

Det bør hun nå snarest ta følgene av.

Allerede i september i fjor skrev sjefredaktør Vebjørn Selbekk i Dagen et debattinnlegg der han påpekte den enorme belastningen teaterfolkene bak «Ways of Seeing» på Black Box i Oslo måtte ha opplevd.

Jeg er ofte uenig med Selbekk, men denne gangen følger jeg ham fullt ut:

Etter hvert som trusselsakene mot Wara og Tybring-Gjedde ble flere og flere, ble det lille teatermiljøet utsatt for et umenneskelig press. Bakgrunnen var som kjent at de hadde vist fram bilder av boligene til politikerne, noe som kunne ha inspirert ytterliggående krefter til å komme med trusler.

Politiet startet etterforskning, og snart ble teatersjef Anne-Cecilie Sibue og tre andre kunstnere siktet for å ha krenket privatlivets fred.

Da de bedyret sin uskyld og påpekte at truslene åpenbart var iscenesatt og hadde til hensikt å kaste mistanke mot stykket, kastet selveste statsministeren seg på med full tyngde:

Solberg hevdet at regissør Pia Maria Roll «spekulerer på motivasjonen bak truslene», samtidig som hun mente at teaterfolkene måtte «tenke gjennom» hvordan teaterstykket «bidrar til at det er tøffere å være politiker».

– Da må de ha ryggrad til å stå i det, sa Erna Solberg til NRK.

Og nå må Solberg ha ryggrad til å be om unnskyldning. Dommen i dag er enstemmig. Kanskje blir den anket, men det vil ikke endre realitetene overfor teaterfolkene.

Det er ikke vanskelig å forestille seg den enorme påkjenningen det må ha vært for den lille teatertruppen på Black Box Teater i Oslo. De ble etterforsket av politiet, hadde en siktelse hengende over seg, og også store deler av offentligheten trodde at de hadde noe å gjøre med truslene mot landets justisminister.

Men at Erna var urettferdig, har også en prinsipiell side:

Politikere skal ikke være teaterkritikere i et demokrati. Det er i diktaturer at statsledere gjør seg til dommere over kunst. Stykket var kontroversielt, ja, men det er faktisk helt legitimt - til og med ønskelig - at teater skal være nettopp det.

Det er i slike tilfeller vår grunnlovsfestede ytringsfrihet er på sitt viktigste.

Det er forståelig at mennesket Erna Solberg reagerte følelsesmessig på at regjeringskolleger ble truet. Men statsministeren burde holdt tunga beint i munnen.

Det hører med til historien at Laila Bertheussen ble pågrepet og siktet bare noen få dager etter Erna Solbergs uforsonlige påstander. Statsministeren har likevel ikke bedt om unnskyldning, kanskje fordi skyldsspørsmålet ikke har vært avklart.

Nå er det avklart. Dommen sier klart og tydelig at det var Tor Mikkel Waras samboer som sto bak truslene. Og at hun gjorde detfor å kaste mistanke mot «Ways of Seeing». Akkurat som teaterfolkene sa.

Derfor bør statsminister Erna Solberg benytte første anledning for å rette opp uretten.

