Sterk oppfordring fra tidligere FBI-direktør som selv ble dolket i ryggen av Trump.

Påtroppende president Joe Biden oppfordres av James Comey til å benåde sin forgjenger Donald Trump, slik som president Gerald Ford gjorde med Richard Nixon i 1974, da sistnevnte så seg nødt til å trekke seg fra presidentembetet etter Watergate-skandalen.

Comey sier at det var helt riktig å stille Trump for riksrett, og at det ville være godt for landet om Trump ble avsatt som president før Bidens innsettelse neste onsdag.

Han mener imidlertid at Biden bør vurdere å benåde Trump «som et ledd i å helbrede landet».

- Hører hjemme i fengsel

Comey erkjenner at han er svært opprørt og kvalm over hendelsen der Trump-mobben stormet Kongressbygningen, og mener oppriktig at Trump hører hjemme i fengsel.

- Jeg mener åpenbart at han hører hjemme i fengsel, men jeg tror ikke at det vil være det beste for hele nasjonen, sier han i et intervju med BBC Newsnight.

- Jeg tror det klokeste vil være å ikke straffeforfølge ham. Men hva enn han velger, bør USAs neste president Joe Biden være åpen og forklare det amerikanske hvorfor han velger som han gjør, sier Comey.

- Bør vurdere benådning

BBCs programleder Emily Maitlis spør deretter om Biden bør benåde sin forgjenger.

- Jeg vet ikke. Han bør i det minste vurdere det. Donald Trump er ikke et geni, men han vil kanskje innse at om han aksepterer en benådning, vil det ifølge Høyesterett være en unnlatelse av skyld (omission of guilt). Så jeg vet ikke om han ville ha akseptert en benådning. Men som en del av en helingsprosess for landet, og bringe oss videre til et punkt der vi kan fokusere på det som virkelig teller for de neste fire årene, mener jeg Joe Biden i det minste må tenke gjennom dette, sier Comey.

Comey har skrevet i sin nyutgitte bok at Trump bør slippe straffeforfølges på føderalt plan uansett «hvor kraftige bevisene ligger spredt utover historikken med pornostjerner og skattesvindel».

Comey henviser til anklagene om utbetalte hysj-penger til pornostjerne Stormy Daniels og anklagende om skattesvindel begått av forretningsimperiet Trump Organization.

«Selv om disse sakene kanskje er rettskaffen i et vakuum, må oppgaven til den neste justisministeren være å pleie tillitt i det amerikanske folk», skriver Comey i boken «Saving Justice: Truth, Transparency and Trust».

Én av Trumps sterkeste kritikere

Comey har vært én av Trumps sterkeste kritikere, samt vært et yndet mål for presidentens trusler og fornærmelser, helt siden Comey ble avskjediget som FBI-sjef av Trump i mai 2017.

Comey ble utnevnt som FBI-sjef av tidligere president Barack Obama i 2013. Han fikk mye kritikk for å opprette en granskning av den såkalte epost-saken mot Hillary Clinton kort tid før hun tapte valget mot Trump høsten 2016. Enkelte mener epost-skandalen var en medvirkende årsak til at Trump kom seirende ut av valget.

Comey har uttalt at han følte seg moralsk forpliktet til ikke å holde tilbake ny informasjon i den såkalte epost-skandalen, og valgte derfor å informere Kongressen om en opprettet granskning.

Granskingen konkluderte med at Clinton ikke hadde gjort noe straffbart. Comey ble sparket av Trump noen få måneder etter Trump tiltrådte som president.

Benåde seg selv?

Amerikanske presidenter har fullmakt til å benåde folk for føderale forbrytelser. Det er vanlig kutyme at avtroppende presidenter benåder en rekke personer på tampen av presidentskapet. Trump selv har benådet flere tidligere støttespillere og medarbeidere, deriblant Michael Flynn, noe som ikke er like vanlig.

En føderal benådning gir imidlertid ikke immunitet for straffesaker på delstatsnivå.

Her er en fullstendig liste over personer Trump har benådet.



Det er blitt spekulert på om Trump vil forsøke å benåde seg selv, noe som aldri er blitt forsøkt av tidligere presidenter. Det er imidlertid uenigheter om det er juridisk mulig for en president å benåde seg selv, ettersom det er upløyd mark.

Enkelte påpeker at Trump ville nærmest erkjent skyld dersom han ville gått til det skrittet og forsøkt å benåde seg selv. Det er også blitt spekulert på om Trump vil gå av noen dager før presidentskapet er over, slik at visepresident Mike Pence overtar roet og kan benåde Trump.

