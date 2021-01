Bilder av Ødegaard vekker oppsikt: - For en skam

Den eneste gangen Martin Ødegaard entret matten i Real Madrids 1-2-tap for Athletic Bilbao torsdag kveld var etter kampslutt.

Flere journalister og eksperter har stilt spørsmål ved Martin Ødegaards posisjon i Real Madrid den siste tiden, og etter kampen mot Athletic Bilbao torsdag kveld stilnet det ikke.

For igjen ble det ingen spilleminutter for Ødegaard da det spanske hovedstadslaget tapte for Athletic Bilbao og røk ut av den spanske supercupen.

Nordmannen ble sittende på benken gjennom hele kampen, selv om Zinédine Zidane benyttet seg av fire midtbanespillere fra start, i Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos og Marco Asensio.

Les også: Eksperter slår Ødegaard-alarm. Men Solbakken har bitt seg merke i noe som lover godt

- For en skam

I stedet hadde Ødegaard sin treningsøkt den kvelden etter at kampen var ferdigspilt, og bildene av ham som springer ute på matten skaper reaksjoner.

- For en skam å se at Ødegaard har havnet her. Dette var den eneste gangen han berørte banen. Han ble ikke engang bedt om å varme opp til tross for Real Madrids grusomme opptreden i kveld, skriver ESPN-journalist David Cartlidge.

Siden han returnerte til Real Madrid i fjor sommer har det blitt ni kamper på nordmannen, og i fem av disse ni kampene har han kommet inn som innbytter. Det skal nevnes at 22-åringen har slitt litt med skader, men Cartlidge mener uansett at tallene til Ødegaard vekker oppsikt.

- 233 minutter i La Liga og 145 minutter i CL. Tallene til Ødegaard så langt denne sesongen. Skulle ha blitt hvor han var ønsket, legger Cartlidge til, og sikter til Real Sociedad.

Les også: Ødegaard med klar tale i Mustafa-saken

Zidane: - Han kommer til å bidra mye

På en pressekonferanse onsdag, i forkant av oppgjøret mot Athletic Bilbao, fikk manager Zinedine Zidane selv spørsmål om Ødegaards problematiske situasjon.

- Martin er ønsket her og kommer helt sikkert til å lykkes i Real Madrid. Han har ikke spilt så mye i det siste, men han kommer til å få minutter. Han kommer til å bidra mye og må bare fortsette å jobbe hardt, sa Zidane.

Også midtbaneprofil Luka Modric fikk spørsmål om nordmannen på samme pressekonferanse.

- Sist jeg snakket om ham, sa jeg at jeg liker ham som spiller, men først og fremst som person, svarte kroaten.

Les også: Zidane måtte svare på spørsmål om Ødegaards situasjon i Real Madrid

Stamsø Møller bekymret

I forrige seriekamp da laget spilte 0-0 mot Osasuna ble det heller ingen minutter på banen for Ødegaard. Simen Stamsø Møller, som kommenterte oppgjøret, mente det var oppsiktsvekkende.

- Nå er han plutselig veldig langt ute. Jeg synes egentlig den kampen sist mot Osasuna, og hvordan den utviklet seg, bekreftet at han helt tydelig ikke sees på som viktig akkurat nå. Hvis de trenger Ødegaard, så er det til sånne kamper som det der, sa Stamsø Møller til Nettavisen tidligere denne uken.

- Det er første gang jeg virkelig har tenkt at nå er han langt unna, fordi det var det motsatte av en tillitserklæring å bli sittende på benken i en sånn type kamp hvor Real Madrid var langt unna sitt beste og trengte de kvalitetene han virkelig har, sa han videre.

Neste kamp for Real Madrid er onsdag 20. januar. Da møter de Alcoyano i 3. runde av Copa del Rey.

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?