Ingvil Smines Tybring-Gjedde føler seg trodd i Bertheussen-saken

Ingvil Smines Tybring-Gjedde var fornøyd med at Laila Anita Bertheussen blant annet ble dømt for å sende et trusselbrev mot henne og ektemannen Christian.

Selv om Bertheussen anket dommen på ett år og åtte måneders fengsel, er Ingvil Smines Tybring-Gjedde fornøyd med fredagens domsavsigelse. – Det viser at samfunnet tar det på alvor når noen truer regjeringens representanter og folkevalgte. Det har retten sagt sin mening om, og det er jeg veldig fornøyd med, sier hun til NTB. Den tidligere samfunnssikkerhetsministeren føler at hun ble hørt og trodd av retten. Samtidig er hun imponert over arbeidet aktoratet har lagt ned. Lukket gruppe Tybring-Gjedde og Bertheussen var begge med i en lukket Facebook-gruppe hvor truslene mot Bertheussen og daværende justisminister Tor-Mikkel Wara ble diskutert. Tybring-Gjedde synes det har vært ubehagelig at meldingene har blitt lagt fram i retten, men at det må tåles i en rettssak. – Det jeg personlig synes har vært veldig ille å stå i, er at det har vært lekkede dokumenter som ikke er en del av saken og som har blitt misbrukt. Det synes jeg vi ikke skal tolerere, sier Tybring-Gjedde. Dolket i ryggen – Vi hadde ikke noe grunn til å ikke stole på henne. Hun var tross alt gjennom 25 år samboeren til justisministeren, fortsatte hun. I sin vitneforklaring forklarte Tybring-Gjedde at hun følte seg dolket i ryggen av Bertheussen. De to har ikke vært venninner. Ektefellen Christian Tybring-Gjedde, som representerer Fremskrittspartiet på Stortinget, var ikke til stede under fredagens domsavsigelse. Også kona er Frp-politiker. (©NTB) Reklame Hva skjer dersom man vinner 925 millioner? Rettssaker

Rettssaker

Krim