Serien «alle» snakker om: – Jeg ble veldig forvirret

«WandaVision» er noe seerne aldri har sett før. I alle fall om vi skal tro seriens kvinnelige hovedrolleinnehaver.

– Dette er antakeligvis den merkeligste, men kuleste serien som noensinne er laget.

Det sier Elizabeth Olsen til Nettavisen. Hun er kanskje mest kjent som lillesøster av stjernetvillingene Mary-Kate og Ashley Olsen. Men i de senere årene har 31-åringen gjort brakkarriere i Hollywood og vært med i flere storfilmer, deriblant «Oldboy», «Godzilla» og en rekke Marvel-filmer.

I Marvel Studios' aller første TV-serie «WandaVision» returnerer hun i rollen som Wanda - en ganske så uvanlig superhelt. Hennes hemmelige styrke er nemlig tankekraft. Serien, som har et budsjett på over én milliard norske kroner, utspiller seg på 1950-tallet i den søvnige forstaden Westview. Olsen og ektemannen Vision (Paul Bettany) lever et tilsynelatende harmonisk liv før merkelige hendelser begynner å skje.

Det var imidlertid ikke bare bare for Olsen å spille Wanda. Ettersom de første episodene av serien er utformet for å likne gamle sitcomserier, måtte også rolleprestasjonen reflektere denne stilen.

Olsen sier hun måtte se seg opp på flere eldre amerikanske TV-serier for å hente inspirasjon.

– Det er så mye fysisk komedie i de første episodene. Jeg er jo ingen komiker, så jeg måtte lære av andre. Da var det bare å benke seg ned foran TV-en. Jeg så spessielt på kvinnelige sitcomstjerner fra 1970-tallet, som Mary Tyler Moore og Elizabeth Montgomery, sier hun.

Olsen kan fortelle at den aller første scenen hun spilte inn var foran et live studiopublikum.

Noe som var veldig nervepirrende, ifølge 31-åringen.

– Åh, herregud, ja! Det var så nervepirrende, og det var mye adrenalin. Det var mange raske endringer. Jeg ble veldig forvirret og trodde hodet mitt skulle eksplodere! Det var veldig spesielt å fremføre en prestasjon foran et kamera og et publikum samtidig.

Paul Bettany er altså tilbake som Vision. Selv om han har spilt rollen flere ganger i Marvel-filmene, er ikke karakteren helt gjenkjennelig.

– Da jeg for første gang leste manuset, sa jeg til meg «Jøss, jeg kjenner meg ikke igjen. Det er jo ikke sånn karakteren min er!» Han er så annerledes i denne serien. Denne versjonen av karakteren kan minne mye om andre Marvel-helter som Ultron og Tony Stark. Jeg stjal også litt karaktertrekk fra skuespillerne Dick Van Dyke og Hugh Laurie, ler han og fortsetter:

–Jeg skal ikke avsløre for mye, men jeg kan jo si at noen av episodene også utspiller seg på 90-tallet! Det som er interessant med serien, er at de ulike tiårene serien utspiller seg i reflekterer humoren og spillestilen vår. Jeg var glad da vi kom til 90-tallet. For da måtte vi ikke jobbe så hardt for å få publikum til å le, sier Bettany.

Seriens regissør Matt Shakman har tidligere jobbet på alt fra «Fargo» til «Game of Thrones». Han ble nødt til å drive et nitidig arbeid for å gjenskape en sitcomstil.

– Det var viktig for oss å være så autentiske som mulig. Alt, enten være seg produksjonsdesign, kostymene eller alt det tekniske, måtte være i samme stil som eldre sitcosmserier fra 50-, 60- og 70-tallet. Det var en veldig bestemt stil vi måtte gjenskape. Men det er ikke sånn at vi gjør narr av sitcomseriene. «WandaVision» er snarere en hyllest, forteller Shakman, som også røper at skuespillerne fikk hjelp av en ekspert på dialekter:

– På den tiden så snakket man jo så rart sammenliknet med i dag. Skuespillerne våre tok det veldig til seg. Når man ser på «WandaVision», så er det meningen at det skal se ut som en gammel serie. Jeg er utrolig fornøyd med sluttresultatet.

Den mektige toppsjefen Kevin Feige i Marvel beskriver «WandaVision» som noe helt nytt.

– Vi i Marvel Studios har aldri laget en egen TV-serie før. Så dette er helt nytt for oss. Det som er spesielt med «WandaVision», er at den er like påkostet og storslått som våre kinofilmer. Jeg liker at vi har tatt en stor risiko med denne serien. For den likner ikke på noe annet vi har laget tidligere. All kredd til skaperne og skuespillerne som har laget en serie som både hyller og leker med sitcomformatet.

Han lover flere Marvel Studios-serier på Disney+.

–Med en egen strømmetjeneste har vi mange muligheter til å ekspandere universet vårt. Neste serie ut er Falcon and The Winter Soldier. Den skulle egentlig ha blitt lansert før «WandaVision», men det gikk fint å bytte om på rekkefølgen, sier han.

Olsen sier hun synes det var interessant å observere hvordan kvinnenes rolle har forandret seg i løpet av tiårene.

– Kvinnene har gått en lang vei, og deres rolle har endret seg mye i forhold til hva samfunnet krever fra dem. Manuset reflekterer alle disse endringene – selv til de minste detaljer. For eksempel var det først på 1960-tallet akseptabelt av kvinnene å bruke bukser!

Men for de av seerne som håper å se alle episodene med en gang, har Feige en beskjed å komme med:

–Noe av det vi har lært med lanseringen av The Mandalorian, er at seerne synes det er spennende og fint å få tilgang til kun en serie i uka. Det gjør at det blir mye diskusjoner rundt ukens episode og spekulasjoner om hva som kommer til å skje fremover i sesonger.

