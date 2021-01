Nordmenn usikre på om lokale koronaregler er lurt

Det norske folk er tvilende til om det bør være mindre strenge lokale koronaregler der smitten er lav, ifølge en ny undersøkelse fra Norsk koronamonitor.

Kommuner har mulighet til å innføre strengere koronaregler enn de nasjonale. Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt 7.000 nordmenn om de synes kommuner bør kunne innføre mindre strenge regler enn de nasjonale.

44 prosent svarer ja, mens 46 prosent svarer nei. Resten svarer at de ikke vet.

– Folk flest er usikker på hvor lurt det er å differensiere regelverket fra kommune til kommune og gi rom for mindre regionale tiltak, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Ifølge Norsk koronamonitor har det i fem måneder på rad vært klart flere som sier nei til at kommuner bør kunne innføre mindre strenge regler. Likevel er trenden over tid at nordmenn blir stadig mer delt på midten.

Nord-Norge er eneste landsdel hvor det over tid er flere som sier ja enn nei til at kommuner bør kunne innføre mindre strenge regler enn de nasjonale. I januar sier 57 prosent av nordlendingene ja, mens 35 prosent svarer nei. Også i Oslo og på Vestlandet vipper det svakt mot ja.

Mandag vil statsminister Erna Solberg (H) redegjøre om håndteringen av koronapandemien. Det er forventet at helsemyndighetene i helgen ser nærmere på nasjonale og lokale tiltak.

