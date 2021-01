Falla skeptisk til Johaug-idé i VM. Kommer med en oppfordring til langrennsdronningen

Maiken Caspersen Falla seiler opp som Norges håp i både sprinten og lagsprinten i VM etter NM-gull i Trondheim.

TRONDHEIM (Nettavisen): Med lørdagens overbevisende seier på sprinten i Granåsen tok Caspersen Falla et stort steg mot god gammel form.

Dermed er hun favoritt til å utgjøre én av plassene på Norges lag i lagsprinten i VM i Oberstdorf i februar.

Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvem som vil stikke av med den andre plassen på laget.

I lagsprint har utholdenhet vist seg å være viktig i tillegg til hurtighet.

Therese Johaug har derfor seilet opp som en noe uventet kandidat og flere eksperter har den siste tiden uttalt at det kan være en spennende løsning for Norge.

At Johaug kan være en spennende kandidat er også landslagstrener Ole Morten Iversen enig i.

- Det er opplagt, sier Iversen til Nettavisen.

Falla skeptisk



Norgesmester Falla er imidlertid skeptisk til den idéen.

- Jeg må si at jeg har mest troen på sprintere i en lagsprint. Så lenge sprinterne er i god form så holder man tre runder med pause. Da henter kroppen seg så fort inn at det ikke er noe problem. Man skal ikke undervurdere sprinterne. Jeg tror vi er mer utholdende enn det ryktet skal ha det til, sier Caspersen Falla til Nettavisen.

Hun mener Johaug burde ha gått NM-sprinten lørdag dersom hun har tenkt til å gå en lagsprint i VM.

Falla mener det ville vært en viktig trening ettersom hun er tydelig på at man ikke kan sammenligne det å gå distanserenn og lagsprint. Hun kommer derfor med en oppfordring.

- Det er noe annet å gå en lagsprint i et heat med store grupper og mye som skjer. Det er en stressende situasjon, så hvis hun har planer om det så burde hun gå sprintrenn. Det tror jeg er viktig, forteller Falla.

Verdenscupen i Falun blir neste og trolig siste mulighet for Johaug dersom hun har tenkt til å prøve seg i sprint før VM. Der mener Falla at Johaug bør stille hvis hun har tenkt til å gå lagsprint i VM.

- Ja, jeg tenker det hvis det skal bli best mulig, sier Falla.

Forhold, løype og form avgjør

Landslagstrener Ole Morten Iversen er klar på at Johaug i utgangspunktet ikke har planer om å gå lagsprinten i VM, men at det kan være at landslagsledelsen vil be henne om å gjøre det.

- Hvis det er løype og forhold som tilsier at hun kan gjøre en god jobb så blir hun spurt. Det er ikke sikkert hun sier ja, forteller Iversen.

Derfor vil de heller ikke legge noe press på Johaug til å stille opp i noe sprintrenn før VM.

Han anser plassene på Norges lag i team sprint som de mest åpne for øyeblikket. Selv om han erkjenner at Caspersen Falla leverte en solid søknad med NM-gullet lørdag.

- Hvis vi tenker at Maiken er selvskreven, så føler jeg det er en 5-10 løpere som er aktuelle til å gå, forklarer landslagstreneren.

Han forklarer at det er forhold, løype og form som blir avgjørende for hvem de til slutt tar ut.

- Er det en knalltøff løype og tungt føre så kan Therese, Helene og de andre distanseløperne være gode nok for et sprintlag, men er det lett føre og lettere løype så kan det være bedre å satse på fartsegenskaper. Det er et puslespill, erkjenner treneren.

Svendsen imponerte



Går landslagsledelsen for en sprinter så leverte Anna Svendsen en god søknad lørdag da hun spurtet seg inn til sølv i NM bak Falla.

Svendsen har vist stigende form den siste tiden og viste seg igjen frem i Trondheim.

Også Tiril Udnes Weng kunne glede seg over en pallplass i lørdagens NM-sprint.

Udnes Weng endte på tredjeplass og kan fort også være høyaktuell til en lagsprint i VM neste måned.

