Real Madrid i trøbbel – Ødegaard-comeback etterspurt av fansen

Real Madrid-trener Zinédine Zidane har murt Martin Ødegaard fast til innbytterbenken. Tilhengerne vil ha nordmannen inn på laget.

Spanias største avis Marca stilte sine lesere en rekke spørsmål etter at Real Madrid tapte i supercupen for noen dager siden.

Ett av disse var hvilken spiller som var mest savnet i lagoppstillingen til Zidane mot Athletic Bilbao.

Der fikk Ødegaard 45 prosent av de nær 38.000 avgitte stemmene.

Nordmannen er i fryseboksen for tiden. Siden juli har han bare spilt fem ganger fra start for Real Madrid. Og de siste seks ukene er det bare blitt plass på benken og et innhopp på fem minutter.

Onsdag venter bortekamp i cupen mot Alcoyano. Det kan være en kamp Zidane gir Ødegaard spilletid i.

Real Madrid ligger fire poeng bak tabelleder Atlético Madrid i den spanske serien. Og Atlético har også to kamper mindre spilt.

Det er få spanske fotballeksperter som tror Real kan vinne ligaen denne sesongen.

(©NTB)

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe