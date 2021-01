Haalands Dortmund sjokkerte eksperten: – Rett og slett elendig

Et brent straffespark fra Marco Reus hindret Dortmund tre poeng, og det fikk Viasats ekspert til å reagere på Haaland & Co sin prestasjon.

Borussia Dortmund - Mainz 1-1

Levin Öztunali sendte gjestene i ledelsen med et strålende skudd, men Thomas Meunier svarte raskt for Dortmund. Hjemmelaget fikk muligheten fra ellevemeteren like etter, men Marco Reus bommet på målet.

Gultrøyene måtte dermed ta til takke med ett poeng, og fikk kritikk fra Viasats ekspert Lars Tjærnås etter det de leverte mot laget som ligger under nedrykksstreken.

- Det har rett og slett vært elendig. Dortmund har vært på etterskudd, ikke skapt sjanser og henger ikke med. Fryktelig skuffende av Haaland & Co. De ligger ikke godt nok defensivt, og blir ofte tatt på slurv.

Med ett poeng mot Mainz er Haalands lag fire poeng bak serieleder Bayern, med én kamp mer spilt.

- Nå er de i ferd med å spille seg ut av tittelkampen, for dette er en kamp man skal ta alle tre poengene.

Annullert Haaland-scoring

Dortmund sprintet ut fra startblokkene, og allerede etter halvannet minutt lå ballen i nettet. Som å mange ganger før i den gule trøya var det Erling Braut Haaland som plasserte inn kampens første scoring.

Dessverre for nordmannen var høyreback Thomas Meunier i offside tidligere i angrepet, og målet ble dermed avblåst etter en lengre vurdering av VAR.

Gjestene fra Mainz jobbet seg inn i kampen, og tjue minutter ut i omgangen var det kaptein Latza som prøvde seg fra distanse. Kun en god Roman Bürki i Dortmund-målet hindret scoring.

Like etter var det Marco Reus som skulle nærme seg scoring da Emre Can fant han med en glimrende pasning, men avslutningen fra Reus ble stoppet av bortelagets sisteskanse.

- Et fantastisk gjennomspill, og en nydelig bevegelse. Robin Zentner leverer en fabelaktig redning, sa Viasats Lars Tjærnås etter sjansen.

Stolpetreff

Erling Braut Haaland fortsatte å være delaktig, og etter halvtimen var han nære assist. 20-åringen fant Jude Bellingham som banket på høyresiden, men ble stoppet av stolpen. Man kunne på reprisene se en oppgitt Haaland som forventet ballen tilbake.

– Der er jeg faktisk helt enig med Erling Braut Haaland, for der bør Bellingham finne nordmannen foran målet.

Samme mann var igjen centimeter unna scoring da han headet en corner fra Marco Reus like til side for målet til Zentner.

Kremmerhus

Begge lag leverte en tam start på den andre omgangen, men litt over ti minutter ut smalt det fra gjestene.

Levin Öztunali dro med seg ballen oppover i banen, dro av en Dortmund-forsvarer og limte ballen i vinkelen fra distanse. Bürki var på skuddet, men det var ikke nok til å hindre kampens første scoring.

- For en kule. Vi har hatt noen vakre mål denne sesongen, men dette er en av de vakreste, kom det fra Viasats kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

Dortmund-utligning

Kvarteret før slutt skulle derimot utligningen komme da Meunier fikk tid og rom, og høyrebacken banket inn 1-1 for gultrøyene.

Sekunder etter var det samme mann som gikk i bakken innenfor sekstenmeteren, og ble tildelt straffespark. Der var det Marco Reus som fikk ansvaret.

- Dette er jo dumt for Erling Braut Haaland, som jakter toppscorertittelen, sa Viasats Sundet.

Dumt var det for Dortmund også, for kapteinen brente straffesparket.

Det var gjestene som var nærmest tre poeng i sluttminuttene, men verken Mainz eller Dortmund klarte å tippe kampen i sitt favør. Det endte dermed 1-1 på Signal Iduna Park.

