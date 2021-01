Det pågår søk etter en person som er meldt savnet etter en dykkerulykke i Vadsø.

Politiet i Finnmark opplyser at dykkerulykken har skjedd utenfor Krampenes.

– En person er meldt savnet, og vi leter etter vedkommende, opplyser politiet.

Politiet opplyser til NRK at ulykken har skjedd under oppstigning, men at det ikke er mulig å si hva som er årsaken.

Brannvesenet i Finnmark opplyser at Vadsø brannvesen bistår i redningsaksjonen. Det er Hovedredningssentralen Nord-Norge som leder og koordinerer aksjonen.

(©NTB)

Reklame Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe