Rapportene fra VM sjokkerer. Klæbo kommer med klar beskjed

Også Johannes Høsflot Klæbo har fått med seg forholdene i håndball-VM.

TRONDHEIM (Nettavisen): Den norske langrennsstjernen tok lørdag et nytt NM-gull i sprint da han vant på hjemmebane i Granåsen foran Erik Valnes og Emil Iversen.

Trønderen er dermed i god rute til VM i Oberstdorf neste måned hvor han stiller som storfavoritt i sprint.

Først må han riktignok bestemme seg for at han skal reise.

Til Nettavisen er Klæbo tydelig på at det er planen, men langrennsprofilen har i siden pandemien startet vært svært forsiktig for å unngå smitte. Trønderen var blant annet tidlig ute med å melde seg av verdenscuprennene i Davos og Dresden tidligere i vinter.

- Jeg skal ta en beslutning når det nærmer seg, sier Klæbo til Nettavisen.

Han har vært tydelig på at risikoen ikke må være for høy dersom han skal sette seg på flyet til Oberstdorf i februar.

- Når man hører hva de sier i ettertid de som har fått viruset, så er det der noe man definitivt ikke ønsker å få, forteller Klæbo.

Sjokkerende rapporter fra VM i håndball



Derfor er han svært opptatt av at det legges godt til rette for utøverne og deres trygghet i Oberstdorf.

Klæbo er klar på at han ikke kommer til å reise hvis han ikke føler seg trygg.

De siste dagene har langrennsprofilen i likhet med mange andre sportsinteresserte fått med seg rapportene fra håndball-VM i Egypt der flere er kritiske til manglende smittevern.

Viasport-ekspert Ole Erevik har blant annet uttalt at han synes VM burde avlyses. Den tidligere landslagskeeperen har observert flere kritikkverdige forhold så langt under hans opphold i den egyptiske hovedstaden.

På spørsmål fra Nettavisen om Klæbo ville ha reist ned til Oberstdorf dersom forholdene var som i håndball-VM i Egypt svarer Klæbo kontant «nei».

- Det hadde jeg ikke, er den klare beskjeden fra langrennsprofilen.

- Hva synes du om forholdene i Egypt?

- Jeg synes det der er... Det er forskjellig kulturer. Jeg synes det er vanskelig, men man skal være nøye med å tenke på hva man skal gjøre for at en utøver skal ha det tryggest mulig, sier Klæbo.

- Jeg synes det er vanskelig å kommentere, men det høres mer risikabelt ut enn det kunne ha vært, forteller 24-åringen.

- Skremt



Selv har han gjort det klart hva han mener blir viktig for utøvernes trygghet i ski-VM overfor landslagssjef Espen Bjervig og lege Øystein Andersen.

- Jeg vil si at vi har et veldig likt syn på hvordan vi ser på det her. Man blir skremt av å se på de andre som har fått koronaviruset og effekten av det etterpå. Det er det vi alle ser som er risikoen, forklarer Klæbo.

Han trekker frem Charlotte Kalla som et eksempel. Den svenske langrennsprofilen ble smittet rett før sesongstart og har slitt med å komme seg ordentlig tilbake igjen.

- Den største grunnen til at jeg ikke har lyst til å få det er at man ikke vet hva som kan skje. Når man hører Kalla si at hun ikke responderer på trening så er det langt ifra gunstig, sier 24-åringen.

Klæbo opplever riktignok at den norske landslagsledelsen tar hans bekymring på alvor og mye tyder på at han vil være på plass for å forsvare sitt VM-gull i Oberstdorf neste måned.

- Jeg må si at jeg setter veldig pris på at Espen som til syvende og sist skal ta det siste valget, har såpass stor respekt for helsen vår og setter den i fokus. Det er viktig, sier Klæbo.

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?