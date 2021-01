Søndagens Premier League-rykter

Italiensk media hevder at Juventus er fast bestemt på å hente Paul Pogba til sommeren.

Juventus kommer til å prøve å hente Paul Pogba til sommeren, hevder Calciomercato. Franskmannens agent sa en stund tilbake at Pogba ikke er fornøyd i Manchester United og ønsker å forlate klubben, men United vil ikke miste han midt i sesongen. Juventus skal være fast bestemt på at de vil hente Pogba tilbake, og kommer til å prøve å få tak i han til sommeren, skriver den italienske avisen.

Real Madrid ønsker at Sergio Ramos skal ta lønnskutt for å bli i klubben, hevder ABC. Det blir rapportert at president Florentino Perez ønsker at kapteinen skal signere en ett-årskontrakt hvor han går ned 10 prosent i lønn. 34-åringen skal angivelig ønske å signere en kontrakt på to år, med samme lønn som han har på sin nåværende kontrakt.

Les også: Nettavisen erfarer: Stefano Vecchia enig med Rosenborg

Joshua King har blitt koblet til Everton av engelsk media tidligere, men nå skriver The Sun at det blir vanskelig for Everton å signere nordmannen med de høye lønnskravene han har. Blåtrøyene skal være interessert i 29-åringen, men lønnen han ber om er for høy for Everton, melder tabloidavisen.

West Ham-manager David Moyes skal ha sagt at verken Chelsea eller Manchester United har kontaktet London-klubben for en potensiell overgang for midtbanespilleren Declan Rice, melder Daily Mail. Begge klubbene har blitt koblet til den ettertraktede 22-åringen.

Liverpools nederlandske midtbanespiller Georgino Wijnaldum har en kontrakt som går ut til sommeren og 30-åringen kommer ikke til å signere en ny avtale med The Reds, melder Sunday Mirror. Han vil i stedet oppfylle sin barndomsdrøm om å spille for Barcelona, hevder avisen.

Les også: Rapportene fra VM sjokkerer. Klæbo kommer med klar beskjed

Aston Villa skal ha startet samtaler med Marseille om en potensiell overgang for den 26 år gamle midtbanespilleren Morgan Sanson, skriver Daily Mail.

Borussia Dortmund ser på PSV sin 21 år gamle angrepsspiller Donyell Malen som en potensiell erstatter for Jadon Sancho, om engelskmannen forlater den tyske klubben, melder Daily Star.

Leeds og Bournemouth skal være interessert i Swansea sin 22 år gamle engelske midtbanespiller Yan Dhanda, hevder Daily Mail.

Barcelona-trener Ronald Koeman skal ha sagt at klubben har avvist keeperen Neto sitt ønske om å forlate den katalanske klubben, skriver Metro. Den brasilianske keeperen har blitt koblet til Arsenal den siste tiden.

Inter sitt argentinske stjerneskudd Lautaro Martinez, som ble kraftig koblet til Barcelona forrige sommer, skal ha kommet til enighet med Inter om å signere en ny kontrakt, melder Football Italia.

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden