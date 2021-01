Strålende V65-omgang på Jarlsberg

Årets hittil klart beste V65-omgang! Internasjonal omgang med litt ekstra stor omsetning! Vi spiller frekt, og jakter tusenlappene med spennende bonger! Du tar vel rygg?

Jarlsberg avrunder uken med en svært spennende V65-omgang søndag. Det er bra kvalitet i denne omgangen, og det finnes mange med ambisjoner i løpene. Vår store bong er uten banker, og vi låser to av løpene med 2x2.



Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 2 Global Undefeded – Radet opp i stor stil når den kom inn på stallen til Svein Ove Wassberg i 2018, var også knallgod i 2019, men ikke like bra i 2020. Ble så flyttet inn på stallen til Hamre, og sist var den tilbake på sitt beste. Knakk da enkelt ned en såpass god hest som Vitro Diablo, og imponerte stort. Kan fort være ytterligere forbedret nå, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. Vi går dog ikke ALL IN da vi er litt inne på at den må avgjøre dette fra dødens, og det trenger ikke å bli veldig enkelt…

V65-2 : 1 Squanto – Kom alene til mål etter en avslutning i 15-fart sist, og det er liten tvil om at denne har MYE inne. Har ikke satt seg skikkelig i kroppen enda, og vi føler det skal være en hel del å gå på fremover. Gjør sin første start med et åpent spor bak bilen, og det er naturligvis et usikkerhetsmoment. Dukker opp på foto om den ikke blir fast, og skulle den forsvare innersporet så tror vi løpet er over. SPILLES!

V65-3 : 6 Starstrucked – Tom Erik Solberg gikk på «KNOCK» sist, og fikk svar av sin springer som var knallgod etter en sluttrunde i dødens. Vant enkelt, og var tilbake på sitt beste. De to siste gangene den har vært på Jarlsberg har den vunnet, og imponert. Taper ikke dette feilfritt, og det er snakk om en veldig motivert favoritt. 5 Like No Other – Var toer bak favoritten sist, og gjorde et bra løp. Trives svært godt sammen med Østre, og skulle Starstrucked galoppere, ja, da er det fort duket for Like No Other.

V65-4 : 10 Egge Stjerna – Debuterte for Killingmo sist, og vi var veldig spent på den. Leverte kun en grei varming, og i selve løpet feilet den på siste bortre. Kom fint tilbake i 29-fart, og innsatsen var slett ikke verst. Nå har Killingmo fått bruke litt ekstra tid på den, den blir kuskeplusset med Vidar Hop, og mot en svært billig gjeng må denne ha en stor sjanse om den bare fungerer som den skal. Er et av kveldens beste objekter, og vi iler til med tipsnikken!

V65-5 : 2 Tangen Lea – Har en smellfin oppgave foran seg i kveld, og den burde kjempe om seieren i billige omgivelser som dette. Var i veldig bra form på vinteren i fjor, rapportene på den etter pause er fine, og fra drømmesporet bak bilen kan ikke vi gjøre annet enn å prøve oss med denne frekkisen. Slår til som en godbit?

V65-6 : 3 Canali – Er en knallgod sprinter, men klart mer sårbar når distansen nå begynner med et 2-tall. Skulle den komme seg gratis foran uten at det koster for mye så kan dette naturligvis bli et ordentlig bløffløp. Vi hadde gått ALL IN på en kjapp sprint, men tør ikke å gjøre det over denne distansen. Motivert, men…

