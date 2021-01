Fjerde koronatilfelle påvist i Australian Open – ingen utsettelse

Australian Open-sjefen Craig Tiley insisterer på at man kan starte som planlagt i februar til tross for smittetilfeller blant de involverte i tennisturneringen.

Ingen spillere har levert positive koronatester så langt, men 47 av dem er plassert i en karantene som innebærer null tennistrening etter å ha vært på fly med smittede personer.

Tre personer fordelt på to fly testet lørdag positivt for viruset. Søndag kom det et nytt tilfelle hos en person fra et TV-team som skal vise Grand Slam-turneringen.

– Vi har hele tiden visst at det kom til å være en stor risiko med denne pandemien. Du kan aldri være sikker på noe. Men Australian Open går som planlagt, og vi gjør alt vi kan for å bidra til at disse spillerne får en situasjon som er akseptabel, sier Tiley til australske Channel Nine.

Alle Australian Open-deltakerne er i hotellkarantene i 14 dager etter ankomst i landet. Men at de som defineres som nærkontakter av smittede, ikke får trene, var det mange som ikke var klar over.

– Om de hadde fortalt oss om denne regelen i forkant, ville jeg ikke spilt i Australia. Jeg ville blitt hjemme. De sa til oss at vi skulle fly med 20 prosents setekapasitet, i avgrensede seksjoner og at vi ville være nærkontakter bare hvis noen i mitt team eller min kohort tester positivt, skriver den rumenske spilleren Sorana Cirstea på Twitter.

(©NTB)

Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden